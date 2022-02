Diretta Stella Rossa Milano/ Streaming video tv: Olimpia per volare in Eurolega

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO: OLIMPIA NELLA BOLGIA DI BELGRADO!

Stella Rossa Milano, in diretta dalla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado, si gioca con palla a due alle ore 19.00 di questa sera, martedì 1° febbraio 2022, per la ventiquattresima giornata di Eurolega, che apre una settimana che sarà caratterizzata dal doppio turno per la massima competizione europea di basket. L’attesa è grande, anche perché l’Olimpia è in un ottimo momento, di conseguenza la diretta di Stella Rossa Milano potrebbe segnare un altro passo avanti verso l’obiettivo della qualificazione ai playoff per il secondo anno consecutivo.

I numeri ci dicono che Stella Rossa e Milano hanno giocato in realtà solamente 20 partite a testa, avendone tre da recuperare a causa dei numerosi rinvii: il confronto però è nettamente favorevole all’Olimpia che, con la vittoria contro lo Zalgiris Kaunas di venerdì scorso, è arriva a 14 successi a fronte di sei sconfitte, mentre la Stella Rossa Belgrado risponde con 8-12. Gli uomini di coach Ettore Messina sono dunque favoriti, anche perché in trasferta hanno già fatto colpi anche più illustri: vincere a Belgrado non è tuttavia mai semplice, cosa succederà in Stella Rossa Milano?

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

La diretta tv di Stella Rossa Milano sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’Eurolega è tornata ad essere un’esclusiva di Sky Sport, che garantisce le partite dell’Olimpia e altre selezionate turno per turno. Gli abbonati potranno dunque assistere al match di questa sera, eventualmente anche tramite la diretta streaming video, che può essere attivata con l’applicazione Sky Go su dispositivi come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Stella Rossa Milano ci propone quindi una partita insidiosa ma alla portata di Milano, se si pensa che l’Olimpia in questa stagione di Eurolega ha vinto sui campi di squadre quali Fenerbahce, Barcellona ed infine Cska Mosca, con prestazioni nelle quali spesso ha spiccato soprattutto la solidità difensiva – 43 punti subiti a Istanbul, 57 a Mosca. Anche venerdì scorso al Forum contro lo Zalgiris ha brillato la difesa, in una partita terminata per 65-58 in favore dell’Olimpia Milano, che è così arrivata a quota quattro vittorie consecutive e sei nelle ultime sette, mettendosi definitivamente alle spalle il periodo negativo vissuto tra la metà di novembre ed inizio dicembre.

La Stella Rossa invece ha finora ottenuto otto vittorie ma pure ben dodici sconfitte: va detto che non è così netta la differenza tra casa e trasferta, perché a Belgrado sono arrivate cinque vittorie ma pure quattro sconfitte, di conseguenza la Aleksandar Nikolic Hall non è più inespugnabile come un tempo. Le caratteristiche sono abbastanza simili: anche la Stella Rossa non segna tantissimo ma è piuttosto solida in difesa, comunque in entrambe le voci fa meglio Milano e di conseguenza l’impresa è più che fattibile. Poi sarà il campo a dire la verità…



