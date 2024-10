DIRETTA STOCCARDA SPARTA PRAGA, GARA INTERESSANTE

Alla MHPArena ci saranno 60mila spettatori per il grande match diretta Stoccarda Slavia Praga, in programma questo martedì 1 ottobre 2024 alle ore 18:45 con il ritorno in casa dello Stoccarda dopo anni difficili.

I tedeschi hanno tenuto testa al Bernabeu contro il Real Madrid con il risultato in bilico fino all’83esimo, minuto del 2-1 targato Rudiger. In Bundesliga lo Stoccarda è in ripresa e attualmente arriva da 8 punti in 5 partite. Lo Sparta si è messo subito a farsi conoscere dall’ambiente Champions League nel migliore dei modi consegnando ben tre reti senza subirne al Salisburgo. Ora naturalmente il livello si è alzato, ma i ciechi sognano.

Diretta Salisburgo Brest/ Streaming video tv, anticipo europeo in Austria (Champions League, 1 ottobre 2024)

DIRETTA STOCCARDA SPARTA PRAGA, DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la visione della diretta Stoccarda Sparta Praga, l’incontro potrà essere visto su Sky con l’abbonamento. Questo permetterà anche la possibilità di seguire il match su smartphone, tablet e computer con la diretta Stoccarda Sparta Praga streaming accessibile.

Pronostico Lipsia Juventus/ Champions League, Cuccureddu: "Difesa ok, ma l'attacco... (esclusiva)

LE PROBABILI FORMAZIONI STOCCARDA SPARTA PRAGA

Andiamo a vedere insieme quelle che sono le probabili formazioni Stoccarda Slavia Praga. I tedeschi scenderanno in campo con il 4-4-2 con Nubel in porta, difesa a quattro composta da Vagnoman, Rouault, Chabot e Mittelstadt. A centrocampo spazio a Millot, Karazor, Stiller e Leweling con Undav-Fuhrich coppia d’attacco. Gli ospiti dalla Repubblica Ceca si disporranno secondo l’assetto tattico 3-4-3. Guantoni affidati a Vindahl, difeso qualche metro più avanti da Zeleny, Panak e Vitik. Agiranno più larghi Preciado e Wiesner mentre Kairinen e Laci saranno al centro. Tridente offensivo formato da Birmancevic, Olatunji e Haraslin

DIRETTA/ Leverkusen Milan Primavera (risultato finale 3-1): arriva un ko in Youth League (1 ottobre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE STOCCARDA SPARTA PRAGA

Infine facciamoci un giro circa le quote per le scommesse della diretta Stoccarda Sparta Praga. Il segno 1 in favore dei padroni di casa è dato a 1.45, ben più basso del 2 a 6.50 e del pareggio indicato alla X che possiamo trovare a 5.00. Più probabile l’Over 2.5 a 1.60 rispetto all’Under alla stessa soglia a 2.30 mentre Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.65 e 2.10.