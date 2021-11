DIRETTA/ Stormers Zebre rinviata per Covid: quando si giocherà? (rugby)

DIRETTA STORMERS ZEBRE: PARTITA RINVIATA PER COVID

Stormers Zebre non si giocherà, la partita è stata rinviata come tutte quelle previste in Sudafrica come minimo in questo e nel prossimo fine settimana, a causa naturalmente della nuova variante del Coronavirus. Ci sono quattro squadre europee in questo momento in Sudafrica, cioè le Zebre e poi Cardiff, Scarlets e Munster: per tutte loro adesso si pone il problema di rientrare in Europa, visto che sia l’Unione Europea sia il Regno Unito hanno chiuso gli aeroporti a chi arriva dal Sudafrica e altri Paesi della zona. Le partite, così come scritto da URC, non sono state cancellate ma posticipate e il nuovo calendario si conoscerà più avanti nel corso della stagione. Il motivo è ovviamente legato alla sicurezza di giocatori e staff in seguito alla nuova variante.

Stormers Zebre dunque non ci terrà compagnia oggi pomeriggio e per la franchigia con base a Parma adesso la priorità è capire se e dove giocatori e tecnici dovranno fare la quarantena. Michele Dalai, presidente delle Zebre rugby che si trova in Sudafrica al seguito della squadra, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’agenzia Ansa: “Siamo al sicuro, chiusi in una bolla, i ragazzi sono tranquilli e voglio innanzitutto rassicurare tutti. Siamo solo andati ad allenarci e siamo stati all’aria aperta, con mascherine e tutte le precauzioni necessarie. Qua la situazione è molto tranquilla almeno a vederla da fuori. Per ora rimaniamo nella nostra bolla e aspettiamo di tornare”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE PARTITA

Stormers Zebre, diretta dall’arbitro gallese Ben Whitehouse presso il Cape Town Stadium di Città del Capo (Sudafrica), si gioca alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 27 novembre 2021, giorno in cui ricomincia dopo oltre un mese di pausa lo United Rugby Championship 2021-2022, il torneo della palla ovale che riunisce sedici squadre di club di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica. Nel frattempo ci sono stati i test-match delle Nazionali, chiusi dagli Azzurri con un successo contro l’Uruguay, ora la diretta di Stormers Zebre riporta la franchigia di Parma sotto i riflettori.

Gli avversari odierni sono gli Stormers, che sono la squadra di Città del capo e di conseguenza una delle quattro franchigie sudafricane alle quali da qualche anno si è allargata quella che in passato era conosciuta come Celtic League. Finora gli Stormers hanno vinto una partita, una ne hanno pareggiata e due ne hanno perse: nulla di trascendentale, ma di fronte ci saranno le Zebre che hanno giocato già cinque match, ma li hanno persi tutti. Città del Capo porterà gloria, oppure ci sarà un’altra delusione? Ce lo dirà Stormers Zebre…

DIRETTA STORMERS ZEBRE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Stormers Zebre non sarà garantita sul Canale 20 di Mediaset in chiaro per tutti causa contemporaneità con la Benetton, tuttavia Mediaset garantirà la diretta streaming video di tutti i match dello United Rugby Championship su Infinity.

DIRETTA STORMERS ZEBRE: IL CONTESTO

Verso la diretta di Stormers Zebre, dobbiamo purtroppo evidenziare che il cammino della franchigia di Parma in questo URC 2021-2022 è pessimo. Se la Benetton è la detentrice, per le Zebre ci sono note assai più dolenti: debutto con sconfitta casalinga contro i Lions, altro ko casalingo contro l’Ulster, rovescio pesante come quello sul campo del Leinster. In seguito ecco il ko casalingo al cospetto dei Glasgow Warriors ed infine la quinta sconfitta consecutiva in casa contro Edimburgo, il bilancio lascia ben poche speranze.

Gli Stormers, come tutte le squadre sudafricane, hanno giocato finora solamente quattro partite avendo rinviato l’impegno del 23 ottobre scorso, ultimo prima dei test-match. In precedenza era arrivata la sconfitta a Treviso contro la Benetton, un altro ko in Irlanda contro il Munster, ma poi un pareggio ad Edimburgo e la vittoria in Galles contro i Dragons a segnare un’inversione di tendenza. Oggi c’è il debutto casalingo contro le Zebre fanalino di coda, per gli Stormers l’occasione è ghiotta…

