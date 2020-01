Diretta Strasburgo Sassari/ Streaming video tv: trasferta agevole in Champions League

Strasburgo Sassari si gioca alla Rhenus Sport Arena, con palla a due alle ore 20:30 di mercoledì 22 gennaio: la partita è valida per la dodicesima giornata nel gruppo A di basket Champions League 2019-2020. Con tre giornate da disputare per chiudere la prima fase, la Dinamo è praticamente qualificata alla Top 16: non ci è ancora arrivata aritmeticamente dovendo ancora giocare con le avversarie dirette, ma dopo aver demolito Torun l’obiettivo è praticamente archiviato e un successo in terra francese lo certificherebbe anche in maniera ufficiale. Il Banco di Sardegna dunque sta facendo quello che ci si aspettava: il primo posto nel girone sarà eventualmente contesto al Turk Telekom, ma intanto si punta a prendersi una seconda vittoria contro una squadra che già nella partita di andata era stata battuta in maniera netta. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Strasburgo Sassari, aspettando che la partita abbia inizio possiamo valutarne alcuni dei temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Strasburgo Sassari, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; l’appuntamento con tutti gli appassionati è quello ormai tradizionale sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce in esclusiva tutte le partite di Champions League (e di altre competizioni di basket) in diretta streaming video, previo abbonamento al servizio. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente, sul sito www.basketballcl.com, le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA STRASBURGO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Strasburgo Sassari arriva a pochi giorni di distanza dalla sfida che la Dinamo ha giocato in campionato sul parquet di Pesaro; per la squadra di Gianmarco Pozzecco sta per iniziare un periodo particolarmente intenso nella stagione, perché a febbraio si tornerà alla Vitrifrigo Arena per giocare la Final Eight di Coppa Italia e poi inizierà appunto la Top 16 di Champions League, senza dimenticarsi dl campionato nel quale il Banco di Sardegna insegue il primo posto in regular season. Per il momento la stagione dei sardi sta rispettando le aspettative: che Sassari si trovasse nelle primissime posizioni di ogni competizione che affronta era fatto acclarato alla vigilia, considerando il modo in cui era terminato il 2018-2019. Adesso chiaramente bisogna provare a fare il salto di qualità, ovvero andare a prendersi i trofei: il confine tra un’ottima stagione senza vittorie e una trionfale può spesso passare da poche partite ma determinanti, e poi ci sono gare come questa trasferta di Strasburgo che servirà come trampolino di lancio verso i prossimi impegni e quindi, anche se non fondamentale, va comunque vinta per aumentare il morale della truppa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA