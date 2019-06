Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Classifiche e diretta gol live score

Si torna in campo in questo giovedì 13 giugno 2019 per seguire i risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019. Sono in programma altre due partite del torneo iridato che è entrato ormai nella sua seconda giornata di gare con partite che potrebbero dunque già emettere verdetti decisivi. Ecco dunque quelli che saranno i match dei quali seguiremo tutti i risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia. Nessuna partita nel primo pomeriggio, ma occhio alla partita delle ore 21.00 con il girone B che completerà il quadro della seconda giornata con la sfida tra Sudafrica e Cina, in programma al Parco dei Principi di Parigi. Alle ore 18.00 allo Stade de la Mosson di Montpellier, ecco uno dei big match di questa seconda tornata di gare. Nel girone dell’Italia, l’Australia tenta di riscattarsi contro un Brasile che ha iniziato nel modo migliore il suo cammino.

ITALIA SPETTATRICE INTERESSATA

Un giovedì dunque con un doppio appuntamento per seguire i risultati di questi Mondiali di calcio femminile 2019. Alle 21.00 Sudafrica e Cina si giocano di fatto le residue speranze di qualificazione nel girone B. Le africane sono alla loro prima presenza in assoluto nella rassegna iridata ed hanno perso in rimonta 1-3 contro la Spagna. Ko solo di misura la Cina contro la Germania, che nella storia del Mondiali di calcio femminile hanno anche alle spalle una finalissima per il titolo perduta ai rigori contro gli Stati Uniti. In serata, Italia spettatrice interessata della sfida tra l’Australia, che battuta dalle Azzurre all’esordio non ha altro risultato che la vittoria per sperare ancora nella qualificazione almeno attraverso il ripescaggio col terzo posto, ed il Brasile. Pur senza la fuoriclasse Marta, grazie a una tripletta di Cristiane le verdeoro hanno iniziato battendo 3-0 la Giamaica e sembrano poter dire la loro in maniera importante in questi Mondiali.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019

GIRONE B

Ore 21.00 Sudafrica Cina

CLASSIFICA: Spagna 3, Germania 3, Cina 0, Sudafrica 0

GIRONE C

Ore 18.00 Australia Brasile

CLASSIFICA: Brasile 3, Italia 3, Australia 0, Giamaica 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA