Diretta Sudtirol Arezzo/ Streaming video tv: è quasi un testa-coda (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL AREZZO: SFIDA DURA PER I TOSCANI

Sudtirol Arezzo, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 marzo 2021, dallo stadio Druso di Bolzano, è una partita valida per la trentatreesima giornata del girone B di Serie C, che almeno sulla carta dovrebbe essere nettamente favorevole agli altoatesini padroni di casa. La diretta di Sudtirol Arezzo infatti vedrà affrontarsi a Bolzano la squadra di mister Vecchi che troviamo a quota 62 punti in classifica e gli ospiti toscani di mister Stellone che navigano invece a quota 24. Davanti a numeri così eloquenti, non c’è molto da aggiungere: 38 punti di differenza in classifica ci dicono in modo già sufficientemente chiaro che Sudtirol Arezzo sulla carta non dovrebbe avere storia.

I padroni di casa vorranno inoltre rialzarsi dalla sconfitta subita domenica scorsa a Perugia, che certamente ha ridotto le speranze del Sudtirol di lottare per il primo posto, mentre l’Arezzo arriva da un pareggio casalingo per 0-0 contro l’Imolese, risultato che però non serve a molto perché i toscani restano sui bassifondi della classifica, con l’obiettivo primario di evitare l’ultimo posto che significherebbe retrocessione senza nemmeno passare dai playoff.

DIRETTA SUDTIROL AREZZO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Sudtirol Arezzo sarà come di consueto la diretta streaming video garantita su Eleven Sports, anche in questo campionato “casa” della Serie C dal momento che garantisce la visione di tutte le partite, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL AREZZO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Sudtirol Arezzo. I padroni di casa devono fare i conti con un paio di squalifiche e dunque ipotizziamo questo modulo 4-3-2-1 per mister Vecchi: Poluzzi in porta; El Kaouakibi, Curto, Magnaghi e Fabbri nella linea difensiva a quattro davanti a lui; Tait, Greco e Rover nel terzetto di centrocampo; Casiraghi e Voltan sulla trequarti, a supporto della punta centrale Fischnaller. L’Arezzo di mister Stellone potrebbe rispondere invece con il modulo 4-3-3 e questi possibili titolari per i toscani: Sala in porta; i quattro difensori Luciani, Sbraga, Cherubin e Maggioni; a centrocampo Arini, Di Paolantonio e Benucci, infine il tridente d’attacco composto da Iacoponi, Perez e Piu.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Sudtirol Arezzo in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. Come prevedibile, i padroni di casa sono sulla carta nettamente favoriti: il segno 1 è quotato a 1,55, mentre si sale poi a quota 3,80 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dell’Arezzo.



