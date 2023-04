DIRETTA SUDTIROL BARI/ Video streaming tv: ci sono appena due precedenti

DIRETTA SUDTIROL BARI: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Sudtirol Bari, partita valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B. Andiamo ora a vedere i precedenti tra le due formazioni che, in realtà, raccontano ben poco visto che esistono solo due partite. Il 30 aprile 2022, partita valevole per la Supercoppa di Lega Pro, successo del Sudtirol per 2-1: vantaggio realizzato da D’Errico nel primo tempo e ribaltamento del risultato grazie alle marcature siglate da De Col e Casiraghi.

Secondo incontro disputato al “San Nicola” il 12 novembre 2022: risultato finale di 2-2 nonostante il doppio vantaggio ospite con i gol di Tait e Odogwu. Poi il pareggio grazie al gol di De Cesare e Salcedo. Quello odierno, quindi, sarà il primo scontro sul terreno di gioco del Sudtirol. Chi la spunterà tra l’undici di Bisoli e quello allenato da Mignani? (Giulio Halasz)

DIRETTA SUDTIROL BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Bari sarà disponibile su Sky Sport 254, dunque questa partita rappresenterà un appuntamento riservato ai soli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare, con l’alternativa della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie B è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza sarà una visione di Sudtirol Bari in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

CI SI GIOCA MOLTO!

Sudtirol Bari, che è in diretta dal Druso di Bolzano alle ore 15:00 di lunedì 10 aprile, va in scena per la 32^ giornata nel campionato di Serie B 2022-2023. Sfida affascinante: si affrontano infatti quarta e terza della classifica, separate da un punto e con la possibilità di andare a prendersi la promozione diretta. Il Bari è a -6 dal Genoa, e arriva dalla vittoria contro il Benevento: un colpo che ha permesso ai galletti di crederci ancora, la distanza non è sicuramente indifferente e bisognerà eventualmente approfittare di qualche calo da parte del Grifone, ma per ora la lotta è concreta.

Anche quella del Sudtirol, grande rivelazione della Serie B: partita malissimo, la squadra altoatesina che non era mai stata in cadetteria è di fatto certa dei playoff ma vuole rendere ancora più straordinario il suo sogno, intanto a Cagliari si è salvata pareggiando nel finale grazie a un rigore. Vedremo cosa succederà nella diretta di Sudtirol Bari, partita dalla quale aspettiamo scintille; intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori per il Druso, andando a leggere insieme le probabili formazioni del big match.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL BARI

Celli è squalificato nella diretta Sudtirol Bari: Pierpaolo Bisoli dunque dovrebbe puntare su Lunetta per la corsia sinistra, con Rover che sarà confermato a destra. In mezzo, qualche dubbio: Fiordilino e Siega restano favoriti ma Schiavone e Pompetti sono delle alternative più che valide, così Vinetot per il centro della difesa – scalzando uno tra Zaro e Andrea Masiello – a protezione di Poluzzi. Curto e De Col saranno i due terzini; il tandem offensivo sarebbe composto da Odogwu e Simone Mazzocchi, ma attenzione a Moustapha Cissé e il già citato Larrivey che se la giocano ampiamente.

Michele Mignani gioca con il 4-3-1-2: Bellomo sulla trequarti se la deve vedere con Rubén Botta, davanti Cheddira e Antenucci sono ovviamente confermatissimi mentre i dubbi sono a centrocampo, dove Folorunsho insidia Leonardo Benedetti e Maiello (Maita dovrebbe esserci) ma anche Molina può stringere sulla mezzala e creare qualcosa di diverso a livello tattico. In difesa, Matino potrebbe affiancare Di Cesare come centrale, ovviamente davanti a Caprile; sulle corsie laterali Pucino e Mazzotta restano in vantaggio sulla concorrenza, a sinistra le alternative sono Giacomo Ricci e Dorval.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Sudtirol Bari possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel campionato di Serie B, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,75 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 2,90 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 2,85 volte la quota messa sul tavolo.











