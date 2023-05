DIRETTA/ Sudtirol Cittadella video streaming tv: all’andata fu colpaccio altoatesino

DIRETTA SUDTIROL CITTADELLA, TESTA A TESTA

Stiamo attendendo il via per la diretta di Sudtirol Cittadella, partita valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B. Andiamo ora a vedere i precedenti tra le due formazioni che raccontano di una sola partita fino ad oggi: era l’8 maggio 2016 quando il Cittadella espugnava il “Druso” di Bolzano in rimonta. Risultato finale 2-3 con le reti di Fink e Tait per i padroni di casa, poi superate dai gol di Litteri, Paolucci e Coralli.

DIRETTA/ Udinese Cesena Primavera (risultato finale 3-1): la ribaltano i friulani

Allo stadio “Tombolato” di Cittadella, invece, sono quattro gli incroci: il bilancio parla di una vittoria dei veneti, due successi ospiti e un pareggio. L’ultima sfida tra le due compagini è quella relativa al girone di andata di questa stagione sportiva che ha registrato il successo del Sudtirol grazie ai gol realizzati da Nicolussi Caviglia e Odogwu. (Giulio Halasz)

VIDEO/ Ternana Sudtirol (0-1) gol e highlights: capolavoro di Curto

SUDTIROL CITTADELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sudtirol Cittadella sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Sudtirol Cittadella è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

AL DRUSO ARRIVANO GLI AMARANTO

La diretta Sudtirol Cittadella, in programma sabato 13 maggio alle ore 14:00, racconta di due squadre con i destini tra le proprie mani. Infatti sia i biancorossi che gli amaranto, seppur per obiettivi diversi, potrebbero assicurarsi rispettivamente i playoff dalla semifinale e la salvezza diretta in caso di due vittorie nelle ultime due partite della stagione. Gli alto-atesini sono infatti quarti in classifica a +3 sia dal Cagliari che dal Parma, le uniche squadre che potrebbe insidiare la posizione del Sudtirol.

Video/ Cesena Sampdoria Primavera (2-2) gol e highlights: pari pirotecnico

D’altro canto il Cittadella ha l’obiettivo di confermare la propria presenza in Serie B e i 5 punti di vantaggio sul Perugia diciottesimo sono un buon bottino per evitare la retrocessione diretta. Allo stesso tempo il Citta vorrebbe anche escludere l’ipotesi playout dove però il distacco è meno ampio con il Cosenza a -2 e il Brescia a -3. Onde evitare di non essere padrone del proprio destino e sperare in cattivi risultati altrui, gli amaranto hanno la possibilità di vincere le rimanenti gare e assicurarsi appunto la salvezza.

SUDTIROL CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Cittadella vedono i padroni di casa schierarsi con il modulo 4-3-3. In porta Poluzzi, difesa a quattro formata da Curto, in gol contro la Ternana, Zaro, Masiello e Celli. A centrocampo invece spazio a Tait e Belardinelli nella zona nevralgica mentre sugli esterni agiranno De Col e Casiraghi. In avanti tandem Mazzocchi-Odogwu.

Risponde il Cittadella con l’assetto tattico 4-3-1-2. Tra i pali Kastrati, pacchetto arretrato composto da Salvi, Perticone, Pavan e Donnarumma mentre a centrocampo Vita, Branca e Crociato lotteranno per dare equilibrio. Antonucci sarà il trequartista alle spalle di Ambrosino e Magrassi.

SUDTIROL CITTADELLA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Sudtirol Cittadella danno per favorita la squadra di casa a 2.80. Sempre secondo bet365, il pareggio vale 2.75 mentre il successo esterno tre volte la posta in gioco.

Il Gol è dato invece a 1.95 contro l’1.80 dell’esito opposto ovvero con una sola squadra a segno o direttamente nessuna. L’Over 2.5 non sembra visto come una soluzione probabile: 2.40 rispetto a 1.53 dell’Under.

© RIPRODUZIONE RISERVATA