Diretta/ Sudtirol Como (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (3 dicembre 2023)

DIRETTA SUDTIROL COMO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo quasi, la diretta di Sudtirol Como è quasi iniziata e uno sguardo alle statistiche di Serie B tra le due squadre potrebbero aiutarci. Gli altoatesini si distinguono per i salvataggi e i recuperi a partita rispettivamente 20,1 e 10. Numeri che dimostrano quanto questa squadra sia impostata su un calcio di sacrificio e corsa. Anche i dribbling sono pochi rispetto alla media con appena 5.8 riusciti a partita, sedicesimo risultato. Ancora meno sono però le conclusioni verso la porta con appena 2.7 tentativi nei novanta minuti.

Il Como è invece la squadra con più volte la porta inviolata insieme al Venezia con 6 clean sheet. I biancoblu sono anche la formazione con il maggior numero di falli a partita, ben 16.8. Stranamente però il Como non è tra le squadre con più contrasti, anzi, in questa graduatoria è al diciassettesimo posto a 13.6. Per farsi un’idea, la media è 14.4. Squadra che dunque è più orientata verso un atteggiamento duro e risolutivo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

SUDTIROL COMO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sudtirol Como sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Sudtirol Como sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

SUDTIROL COMO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Sudtirol Como evidenzia due squadre che nelle ultime 5 partite hanno visto dividersi la posta in palio in due occasioni mentre in tre sono arrivate le vittorie per gli altoatesini. La prima sfida che analizzeremo è quella del 2014 valevole per i quarti di finale play off di serie C. Sudtirol che ebbe la meglio grazie ai tiri dal dischetto, approdando il turno successivo. La stagione successiva le squadre si sono affrontate nella prima giornata di campionato.

Il risultato fu di pareggio, uno scialbo 0-0 che non regalò emozioni ai tifosi presenti. Gara di ritorno che fu vinta dalla formazione biancorossa grazie ai gol firmati nel primo tempo da Campo e nel secondo da Marras. Successo ancora da parte degli altoatesini nella prima sfida giocate in serie B. A decidere l’incontro Mazzocchi per il calcio di rigore nei minuti finali di Daniele Casiraghi. L’ultima sfida è stata giocata l’undici Febbraio di quest’anno con il pareggio con il risultato di 1-1. (Marco Genduso)

SUDTIROL COMO, I BIANCOAZZURRI IMBATTUTI DA FINE OTTOBRE

La diretta Sudtirol Como, in programma domenica 3 dicembre alle ore 16:15, racconta della 15esima giornata di Serie B. Gli altoatesini sono in un periodo difficile dato che l’ultimo successo è datato 28 ottobre, vittoria per 3-1 contro la Sampdoria. Da lì in poi ben tre sconfitte di fila vale a dire il 2-0 col Parma e i 2-1 contro Pisa e Cittadella. L’ultimo risultato è l’1-1 interno contro il Brescia.

Il Como invece ha messo da parte le sconfitte con Cremonese e Parma mettendo a referto una striscia di cinque risultati utili consecutivi ancora aperta. A partire dalla vittoria col Catanzaro per poi proseguire col pareggio di Pisa, due successi con Ascoli e FeralpiSalò fino allo 0-0 contro il Lecco.

SUDTIROL COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Sudtirol Como vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-4-2. Tra i pali Poluzzi, difesa a quattro composta da Giorgini, Cuomo, Masiello e Cagnano. Nella zona nevralgica del campo formata da Lunetta, l’ex Juventus U23 Peeters e Tait. In attacco Casiraghi trequartista e il duo Rauti-Odogwu davanti.

Il Como replica col 4-2-3-1. In porta Semper, difesa spazio a Curto, Odenthal, Barba e Sala a chiudere il reparto arretrato. Mediana Abildgaard e Bellemo con una folta trequarti che vede Da Cunha, Verdi e Gabelloni supportare l’unica punta Cutrone.

SUDTIROL COMO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sudtirol Como danno per favorita la squadra ospite a 2.45. Secondo bet365, l’ 1 fisso è dato a 3.10 esattamente come l’X relativa al pareggio.

Alta la quota dell’Over 2.5 a 2.50 mentre l’Under è dato a 1,50. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.70.











