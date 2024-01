DIRETTA/ Sudtirol Cosenza video streaming tv: ci sono appena due precedenti (Serie B, 27 gennaio 2024)

DIRETTA SUDTIROL COSENZA: TESTA A TESTA

Il prossimo incontro valevole per la diretta di Sudtirol Cosenza presso lo stadio “Druso” di Bolzano è destinato a scrivere un ulteriore capitolo di una storia calcistica che, fino a oggi, conta soltanto due precedenti ufficiali tra le due squadre. Il bilancio attuale si attesta su un successo a favore degli altoatesini e un pareggio, rendendo questo scontro ancor più intrigante. La prima sfida ufficiale tra Sudtirol e Cosenza risale alla semifinale playoff di Lega Pro nella stagione 2017-2018, un confronto che ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei tifosi.

In quell’occasione, gli odierni padroni di casa ebbero la meglio grazie a una rete segnata da Cia al 90° minuto, consegnando una vittoria fondamentale per la scalata tirolese. Nell’ultimo scontro tra queste due squadre nella passata stagione, il risultato finale è stato un pareggio per 1-1. Nonostante i padroni di casa abbiano preso il comando con una rete di Rover, il Cosenza è riuscito a pareggiare grazie a Korving, con quella rete alla fine le due squadre si divisero un punto a testa. (agg. Gianmarco Mannara)

SUDTIROL COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sudtirol Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Sudtirol Cosenza, in diretta sabato 27 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie B. La squadra altoatesina occupa attualmente la tredicesima posizione in classifica con 24 punti, con un vantaggio di quattro punti sulla zona play out. Il team guidato da Valente ha registrato prestazioni altalenanti nelle ultime cinque partite, ottenendo due vittorie, due sconfitte e un pareggio, pareggiando a Brescia nell’ultimo impegno.

Anche i calabresi si trovano nella stessa posizione di classifica, appaiati ai prossimi avversari. La significativa vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro il Venezia ha aumentato le probabilità di salvezza per la squadra di Caserta, che cercherà di mantenere questa dinamica positiva anche nella difficile trasferta in Alto Adige contro un diretto concorrente, a patto di trovare conferme e continuità rispetto a un rendimento che nella prima parte della stagione è stato altalenante.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Federico Valente schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi, Kofler, Scaglia, Masiello, Ciervo, Tait, Arrigoni, Casiraghi, Cagnano, Rauti, Pecorino. Risponderà il Cosenza allenato da Fabio Caserta con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Micai, Cimino, Camporese, Venturi, Frabotta, Marras, Zuccon, Praszelik, Mazzocchi, Forte, Tutino.

SUDTIROL COSENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











