DIRETTA SUDTIROL MODENA/ Video streaming tv: canarini meglio nei precedenti (Serie B, 26 settembre 2023)

DIRETTA SUDTIROL MODENA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Sudtirol Modena pone di fronte due formazioni che si sono affrontate in ben 11 circostanze. Sei volte a vincere è stato il Modena, contro Le 5 degli altoatesini. Nessun risultato di pareggio tra queste due formazioni che, quando si sono affrontate, ha sempre visto uscire dal campo una formazione vincente ed una sconfitta. La prima volta che si sono affrontate è stato nel 2012 con la vittoria del Modena per 2-0.

Nel 2016 vittoria Modena 1-0, prima di lasciare spazio alle tre vittorie consecutive del Sudtirol. Da segnalare la sfida del 2019 terminata con il risultato di 4-3. Ad andare in gol due volte Morosini ed una volta Casiraghi, capocannoniere dell’attuale campionato, e Mazzocchi; per il Modena invece Baearzotti, Da Grazia e Rossetti. Modena che arriva al match con tre successi consecutivi contro la formazione biancorossa realizzando sempre almeno due gol. Partite vinte con i risultati rispettivamente di 0-2; 0-2 e 2-1. (Marco Genduso)

DIRETTA SUDTIROL MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Modena sarà fornita dalla televisione satellitare, come tutte le altre partite di Serie B: l’appuntamento in questo caso è sui canali di Sky Sport, dunque bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio (in alternativa l’evento è disponibile in pay per view per i clienti “tradizionali”). Ricordiamo poi che il campionato cadetto è garantito anche dalla piattaforma DAZN: visione qui in diretta streaming video, sempre per gli abbonati, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SUDTIROL MODENA: SFIDA INTRIGANTE!

Sudtirol Modena, partita in diretta dallo stadio Druso di Bolzano, si gioca alle ore 20:30 di martedì 26 settembre ed è valida per la 7^ giornata nel campionato di Serie B 2023-2024. È un match intrigante, tra due squadre che giustamente possono ambire ai playoff: il Sudtirol, dopo la rimonta dello scorso anno, è partito molto meglio e si trova già a buon punto della classifica, anche se nell’ultimo turno ha pareggiato contro la Ternana e sprecato una bella occasione per avvicinare Parma e Venezia, che al momento sarebbero le due promosse direttamente.

Il Modena invece è partito con tre vittorie, poi nel momento opportuno per allungare si è bloccato: pareggi contro le neopromosse Feralpisalò e Lecco, c’è rammarico ma i canarini sono ancora imbattuti, e dovendo recuperare una partita, potrebbero andare ad agganciare la prima posizione e dunque confermare quanto di buono fatto inizialmente. Aspettando che la diretta di Sudtirol Modena prenda il via, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Druso, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL MODENA

Qualche potenziale cambio per Pierpaolo Bisoli in Sudtirol Modena: nel suo 4-4-1-1 Peters può agire a centrocampo per uno tra Tait e Broh, a sinistra si candidano Lunetta e Cisco (per il giovane Ciervo) con Lonardi che invece dovrebbe essere confermato a destra. In difesa Vinetot e Andrea Masiello sono i ce

ntrali davanti a Poluzzi; come terzini abbiamo Ghiringhelli e Cagnano in competizione con Giorgini e Davi, mentre nel reparto offensivo Daniele Casiraghi può avere un giro di riposo con l’introduzione di Rover, Pecorino e Rauti se la giocano con Odogwu nel ruolo di centravanti.

Paolo Bianco si schiera con 4-3-1-2: Pio Riccio o Cauz per Pergreffi con Zaro altro centrale davanti a Gagno, sulle corsie laterali Cotali e Ponsi possono insidiare Guiebre a sinistra con la conferma di Oukhadda sull’altro versante. Al centro può scattare l’ora di Magnino, al posto di Battistella a formare una linea con Palumbo e Gerli; poi Tremolada sarà il trequartista a meno dell’avanzamento di uno dei due sopra, Strizzolo e Manconi sono in competizione con Bonfanti e Falcinelli per l’attacco ma anche Abiuso resta una valida opzione offensiva.

QUOTE E PRONOSTICO

A margine della diretta di Sudtirol Modena, e per un pronostico sul match, diciamo anche quali sono le quote che l'agenzia Snai ha previsto sulla partita valida per la partita nella 7^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,85 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 2,90 volte la vostra giocata, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, equivalente a 2,75 volte la cifra investita su questa sfida.











