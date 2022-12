Diretta/ Sudtirol Modena, streaming video tv: Tesser all’esame Alto Adige (Serie B)

DIRETTA SUDTIROL MODENA: SOSTANZIALE EQUILIBRIO

Sudtirol Modena, che vivremo in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 26 dicembre 2022, allo stadio Druso per la diciannovesima giornata di Serie B, vede di fronte due squadre con periodi di forma simili in quanto altalenanti. Gli altoatesini sono sopra di quattro punti rispetto ai Canarini, in piena zona playoff al settimo posto e reduci dal successo al Tombolato contro il Cittadella che ha fatto ritrovare i tre punti ai biancorossi dopo sette turni senza vittoria, ma con sei pareggi che hanno quantomeno mosso la classifica senza perdere troppi punti per strada.

Il Modena invece ha recentemente vanificato i due successi consecutivi con Parma e Spal non riuscendo più a vincere nelle ultime tre gare, pareggiando con Venezia e Benevento più la sconfitta di Bari. Per la squadra di Tesser ci sarà ora l’arduo compito di sbancare il Marco Druso, stadio di casa che ha visto il Sudtirol perdere solamente una volta in nove partite quest’anno con una grande dose di pareggi (sei). D’altro canto il Modena vorrà riprendere quanto di buono fatto a cavallo tra novembre e dicembre con le due vittorie in trasferta prima del recente stop con il Bari.

SUDTIROL MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Modena si potrà vedere con la doppia opzione Sky e DAZN. Per quanto riguarda l’emittente londinese, è necessario avere incluso nell’abbonamento il pacchetto Calcio e recarsi sul canale 255 per vedere il match.

Altrimenti su DAZN bisognerà andare a cercare la gara in homepage qualche minuto prima dell’inizio della partita per gustarsi l’incontro con la telecronaca di Marco Calabresi. Un’altra alternativa è vedere la diretta Sudtirol-Modena in streaming video sulla piattaforma Helbiz o usufruendo dei servizi di Sky Go e dell’applicazione di DAZN tramite computer, console di gioco, tablet e smartphone, ovviamente solo per i clienti delle relative emittenti.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL MODENA

Le probabili formazioni della diretta di Sudtirol Modena vedono gli altoatesini di Bisoli disporsi con il modulo 4-4-2. Poluzzi in porta, da destra verso sinistra Curto, Zaro, Masiello e Berra comporranno la linea difensiva mentre Tait e Nicolussi Caviglia, autore del gol che ha aperto la sfida col Cittadella, in cabina di regia. Sulla fascia destra ci sarà Rover, a sinistra Siega. Davanti spazio a Mazzocchi in coppia con Odogwu, suo il definitivo 2-0 al Tombolato.

Il Modena invece si disporrà verosimilmente col 4-3-2-1, giusto per restare in tema natalizio. Gagno a difendere la porta dei Canarini, Ponsi sulla destra con Coppolaro a sinistra più la coppia Pergreffi-Silvestri al centro. Magnino, Gerli e Armellino comporranno invece il centrocampo con il duo Falcinelli-Tremolada sulla trequarti per assistere Diaw, croce e delizia nella sfida contro il Benevento avendo sbagliato il rigore all’ottavo minuto, ma facendosi perdonare poco prima del duplice fischio col definitivo 1-1.

SUDTIROL MODENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmakers vedono la diretta Sudtirol Modena con un vantaggio per quanto riguarda la vittoria degli altoatesini. Secondo Snai, il successo dei padroni di casa vale 2.25 a dispetto dei 3.45 in favore dei Canarini con il pareggio a 3.10. L’Over 2.5 è un esito uscito quattro volte nelle ultime cinque nelle recenti gare del Modena, a differenza del Sudtirol che solamente una partita nelle cinque recenti è finita con almeno tre gol. La quota in questione è 2.1 mentre l’Under a 1.65. L’andata è terminata 2-0 per il Sudtirol e la ripetizione del medesimo risultato è proposto a 11.

