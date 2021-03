Diretta Sudtirol Modena/ Streaming video tv: un big match ad alta quota! (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL MODENA: SFIDA DIRETTA!

Sudtirol Modena, che verrà diretta dal signor Mario Cascone, va in scena alle ore 17:30 di mercoledì 17 marzo: nella 31^ giornata della Serie C 2020-2021 questa è sicuramente una delle partite più affascinanti, perché si parla della seconda e della quarta forza del girone B. Si è ripreso da un periodo negativo il Sudtirol, che ha rifilato un poker all’Imolese nell’ultimo impegno e continua a tallonare il Padova, con 2 punti da recuperare per la promozione diretta.

Sta bene anche il Modena, che però si trova a -5 dagli altoatesini e con il Perugia di mezzo: i canarini, che hanno perso un’occasione pareggiando in casa contro il Mantova, possono ancora puntare in alto ma i margini di errore si sono ridotti. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Sudtirol Modena; aspettando che le due squadre scendano in campo proviamo a capire in che modo saranno schierate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SUDTIROL MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Modena sarà disponibile per gli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare, che potranno seguire la partita sul canale Sky Sport 252 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL MODENA

Stefano Vecchi pensa a qualche modifica per Sudtirol Modena: sulla trequarti si candida Rover che potrebbe prendere il posto di Daniele Casiraghi o Voltan, Magnaghi insidia Fischnaller per il ruolo di prima punta mentre a centrocampo abbiamo Emanuele Gatto in competizione con Leandro Greco e Tait, comunque favoriti così come Fink. In difesa, Malomo e Curto restano in vantaggio su Vinetot; possono cambiare gli esterni bassi, dunque El Kaouakibi e Davi hanno una possibilità mentre in porta ci sarà ovviamente Poluzzi. Nel Modena di Michele Mignani Ingegneri e Pergreffi coprono il portiere Gagno, Bearzotti e Mignanelli corrono sulle fasce accompagnando un centrocampo nel quale Muroni, Gerli e Castiglia restano favoriti su Prezioso. Nel reparto offensivo Sodinha o Pierini per la trequarti, in luogo di Corradi; Luppi e Scappini come sempre sono in ballottaggio con Tulissi e Spagnoli che sono stati titolari domenica, dunque almeno uno dei due potrebbe riposare nel turno infrasettimanale per avere magari campo nel secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Sudtirol Modena ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,20 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 3,05 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 3,40 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



