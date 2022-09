Diretta Sudtirol Pisa/ Streaming video tv: è già una partita delicatissima! (Serie B)

DIRETTA SUDTIROL PISA: IL RITORNO DI PIERPAOLO BISOLI

Sudtirol Pisa, che è in diretta dallo stadio Druso, si gioca alle ore 16:15 di domenica 4 settembre ed è la partita che chiude la 4^ giornata in Serie B 2022-2023. Si tratta di una sfida già delicata per la salvezza: il Sudtirol ha perso le prime tre partite di sempre nel campionato cadetto, ha dunque zero punti e, dopo l’incredibile separazione da Lamberto Zauli che aveva appena firmato, ha esonerato anche Leandro Greco affidando la panchina a Pierpaolo Bisoli. L’esperto allenatore arriva dalla salvezza centrata con il Cosenza, attraverso i playout: sarà un compito non facile quello di tenere il Sudtirol in Serie B, ma è anche vero che siamo solo all’inizio della stagione.

Diretta/ Reggina Sudtirol (risultato finale 4-0): poker amaranto!

Il Pisa, orfano di Luca D’Angelo che è stato sostituito da Rolando Maran (anche per lui curriculum importante), non ha ancora vinto: dopo aver agguantato un pareggio in extremis contro il Como è stato battuto in casa dal Genoa, e avendo già perso all’esordio si trova penultimo in una classifica diametralmente opposta rispetto a quella del 2021 (ricorderete la striscia di vittorie iniziali). La diretta di Sudtirol Pisa non si può ancora considerare una sfida decisiva, ma ci andiamo comunque vicini; ora vediamo le potenziali scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Pisa Genoa (risultato finale 0-1): altra vittoria in trasferta per Blessin

DIRETTA SUDTIROL PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Pisa sarà disponibile per i soli abbonati alla televisione satellitare: per questa partita della 4^ giornata il canale di riferimento è Sky Sport Calcio (numero 202 del decoder) e ci sarà come sempre la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi come PC, tablet e smartphone. In alternativa, Sudtirol Pisa è fornita anche da DAZN: anche in questo caso appuntamento riservato ai clienti della piattaforma, installabile anche su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Sudtirol Venezia (risultato finale 1-2): in rimonta!

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PISA

L’anno scorso Bisoli ha salvato il Cosenza con il 3-5-2: per l’esordio nella diretta Sudtirol Pisa potrebbe adottare questo modulo. Curto è squalificato: in difesa con Zaro possono operare dunque Vinetot e De Col che stringerebbe per fare il centrale (con Poluzzi in porta), sugli esterni di centrocampo avremmo Berra e Tommaso D’Orazio con un centrocampo nel quale Belardinelli e Nicolussi Caviglia accompagnerebbero la regia di Pompetti. Davanti, il tandem lo potrebbero comporre Odogwu e Simone Mazzocchi; tuttavia la presenza di giocatori come Carretta e Daniele Casiraghi lascia aperta l’ipotesi di una conferma del 4-3-3, dunque staremo a vedere cosa sceglierà il nuovo allenatore.

Il Pisa di Maran adotta l’albero di Natale, o il rombo: da valutare, intanto anche qui c’è uno squalificato (Calabresi) quindi da valutare chi giocherà come terzino destro (potrebbe essere il giovane Esteves) mentre Beruatto sarebbe a sinistra, con Hermannsson da centrale insieme a Canestrelli e Nicolas in porta. Mediana con Adam Nagy da playmaker basso, Marius Marin e Idrissa Touré si giocano il posto con Mastinu e Piccinini per le mezzali; nel reparto avanzato tante possibili soluzioni, da Ionita e Sibilli passando per Lisandru Tramoni e un Morutan partito dalla panchina contro il Genoa, la prima punta uscirà dal testa a testa tra Torregrossa e Masucci con Moustapha Cissé terzo incomodo.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico sulla diretta Sudtirol Pisa. La squadra favorita per la partita della 4^ giornata di Serie B è quella ospite: la vittoria esterna del Pisa, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 2,50 volte quanto investito con questo bookmaker, contro il valore di 2,85 che è posto sul segno 1, identificativo del successo casalingo del Sudtirol. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote invece una vincita che ammonta a 3,15 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA