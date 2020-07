Diretta Sudtirol Triestina/ Streaming video e tv: altoatesini favoriti dalle quote

Sudtirol Triestina, diretta dall’arbitro Daniele Paterna, sarà una sfida dei play off di Serie C in programma domenica 5 luglio 2020 alle ore 20.00. Entrambe le squadre entrano in gioco a partire da questo turno dei play off: gli altoatesini in virtù del quarto posto in classifica occupato al momento dell’interruzione del campionato a causa del lockdown nel girone B. La Triestina invece, al nono posto con 40 punti, avrebbe dovuto affrontare un precedente turno contro il Piacenza che ha preferito però non affrontare i play off, chiudendo anticipatamente la stagione. La distanza in classifica sembra favorire il Sudtirol nei pronostici, ma va ricordato come nel match di questa stagione disputato a Trieste, nel novembre scorso, siano stati gli alabardati ad imporsi di misura con una rete di Mensah in pieno recupero.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Triestina non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: le partite dei play off di Serie C sono infatti un’esclusiva del portale Elevensports.it, che le fornisce integralmente ai propri abbonati oppure a chi decidesse di acquistare di volta in volta il singolo match. Il servizio è quello della diretta streaming video: per assistere alle immagini avrete dunque bisogno di utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL TRIESTINA

Le probabili formazioni del match tra Sudtirol e Triestina che andrà in scena presso lo stadio Druso. Il Sudtirol allenato da Stefano Vecchi scenderà in campo schierato con un 4-3-1-2: Taliento; Ierardi, Polak, Vinetot, Fabbri; Tait, Berardocco, Beccaro; Casiraghi; Petrella, Mazzocchi. Risponderà la Triestina guidata in panchina da Carmine Gautieri con un 4-3-3: Offredi; Formiconi, Tartaglia, Lambrughi, Brivio; Paulinho, Lodi, Giorico; Sarno, Granoche, Procaccio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà su Sudtirol Triestina, quota per la vittoria interna proposta a 2.25, quota per l’eventuale pareggio offerta a 3.05 e quota per il successo in trasferta fissata a 3.20 dal bookmaker Snai. Per quanto concerne il numero di gol realizzati dalle due squadre nel corso dei 90′, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.40 mentre la quota per l’under 2.5 viene fissata a 1.50.



