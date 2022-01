DIRETTA/ Sudtirol Triestina video streaming tv: quattro vittorie giuliane consecutive

DIRETTA SUDTIROL TRIESTINA: TESTA A TESTA

La diretta di Sudtirol Triestina ci offrirà una partita che ha una ricca tradizione: i numeri ci parlano di undici partite con un bilancio complessivo di quattro vittorie per parte più tre pareggi, dunque in perfetto equilibrio, con solo il numero dei gol segnati a fare una minima differenza in favore del Sudtirol (12-11). Se undici partite non sono tantissime in assoluto, lo diventano se si pensa che i primi incroci risalgono al campionato 2011-2012, dunque sono tutte partite molto recenti. Anzi, tolto quel primo campionato, le altre nove partite fra altoatesino e giuliani sono state giocate tutte dal 2017 in poi, dunque siamo davvero all’attualità.

Diretta/ Pergolettese Sudtirol (risultato finale 0-2): la capolista vola

Essendo il recupero della partita che all’andata era saltata a causa del Covid, non ci sono precedenti in questa stagione: bisogna allora tornare al campionato 2020-2021, quando la Triestina vinse sia in trasferta per 1-2 all’andata sia in casa per 3-2 al ritorno. Non solo: gli alabardati arrivano da quattro vittorie consecutive, dal novembre 2019 questa partita è diventata un incubo per il Sudtirol. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Triestina Padova (risultato finale 0-2): la chiude Jelenic!

DIRETTA SUDTIROL TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Triestina non sarà disponibile in occasione di questo recupero di Serie C, quindi resta soltanto l’opzione legata a Eleven Sports, che ormai da diverse stagioni è la casa della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, non solo per gli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet.

CHI FERMERÀ I PADRONI DI CASA?

Sudtirol Triestina, in diretta dallo stadio Druso di Bolzano alle ore 16.00 di questo pomeriggio, mercoledì 26 gennaio 2022, si giocherà come recupero della diciannovesima giornata di Serie C nel girone A e potrebbe essere l’occasione per lanciare la fuga da parte della capolista. La diretta di Sudtirol Triestina vedrà infatti sotto i riflettori soprattutto gli altoatesini di mister Javorcic, che con la vittoria di domenica sul campo della Pergolettese hanno conservato due punti di vantaggio sul Padova, ma con ben due incontri da recuperare. Oggi arriva il primo e, in caso di successo, la fuga potrebbe ufficialmente cominciare.

Diretta/ Seregno Triestina (risultato finale 0-1) la decide Gomez nel finale

Alla Triestina l’onere di provare a ribaltare il pronostico, per consolidare la posizione in zona playoff che comunque è già abbastanza salda per i giuliani a quota 33 punti, per riscattare la sconfitta casalinga contro il Padova che la Triestina ha incassato domenica e pure per tenere vivo il campionato, che altrimenti potrebbe indirizzarsi in modo netto in favore del Sudtirol. La posta in palio sarà dunque molto importante, che cosa succederà in Sudtirol Triestina?

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL TRIESTINA

Analizziamo adesso le probabili formazioni della diretta Sudtirol Padova. Da notare che per i padroni di casa altoatesini sarà necessaria una modifica nella difesa di mister Javorcic, punto di forza del Sudtirol che infatti ha incassato appena 5 gol nell’intero campionato finora: è squalificato De Col, che a Crema ha segnato il gol del vantaggio, ma è stato ammonito ed era diffidato. Per il resto ci attendiamo la conferma di tutti i titolari, salvo esigenze di turnover.

In effetti poi si giocherà di nuovo sabato, dunque attenzione a possibili novità: la Triestina non ha problemi con gli squalificati, ma sabato giocherà a Lecco una partita delicata in ottica playoff e potrebbe fare qualche calcolo. Il modulo dovrebbe comunque essere il 4-3-3, tra chi scalpita per avere spaio dal primo minuto ci sono Trotta, De Luca e Litteri, che domenica contro il Padova hanno fatto piuttosto bene entrando a match in corso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Sudtirol Triestina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono, come prevedibile, nettamente favoriti: il segno 1 è quindi quotato a 1,65, mentre poi si sale a quota 3,45 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno della Triestina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA