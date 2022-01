DIRETTA SUPER-G ALTENMARKT/ Video streaming Rai: Sofia Goggia sta bene, ci sarà!

DIRETTA SUPER-G ALTENMARKT: SOFIA GOGGIA PRESENTE

Si avvicina il momento del super-G di Altenmarkt: abbiamo già detto che l’Italia sta dominando nella specialità e punta ad un’altra vittoria, che sarebbe la quarta in cinque gare di Coppa del Mondo. A Lake Louise Sofia Goggia ha vinto davanti a Lara Gut e Mirjam Puchner; poi c’è stato il doppio appuntamento di Sankt Moritz in cui la Goggia è stata seconda alle spalle della Gut e il giorno seguente abbiamo vissuto la straordinaria doppietta Federica Brignone-Elena Curtoni (in entrambi i casi Mikaela Shiffrin ha completato il podio con il terzo posto), infine il successo della Goggia in Val d’Isère, con Ragnhild Mowinckel alle sue spalle e la Curtoni nuovamente capace di entrare tra le prime tre.

Ovviamente quindi nella classifica di super-G le tre italiane dominano: Goggia al comando con 320 punti, la segue la Brignone con 227 e la Curtoni ne ha 216, un margine di 11 lunghezze su Mikaela Shiffrin che, grazie alla grande crescita in supergigante, ha messo in bacheca punti preziosissimi per la classifica generale di Coppa del Mondo. La notizia positiva è che Sofia Goggia, dopo la caduta in discesa, sarà regolarmente al cancelletto di partenza per il Super-G di Altenmarkt: vedremo in che condizioni sarà… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SUPER-G ALTENMARKT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre, abbiamo un doppio appuntamento con la diretta tv del super-G di Altenmarkt. La gara di Coppa del Mondo sarà infatti trasmessa su Rai Sport (e il gemello Rai Sport +) e Eurosport: in entrambi i casi si tratterà di una visione in chiaro attraverso i canali del digitale terrestre, ricordando ovviamente che è disponibile anche l’alta definizione e che ci saranno, nel caso della televisione di stato, commenti da studio prima e dopo la gara.

Qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, entrambe le emittenti forniranno l’alternativa della diretta streaming video: dovrete quindi armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare sito o app di Rai Play (senza costi aggiuntivi) oppure sottoscrivere un abbonamento a pagamento alla piattaforma Eurosport Player, ricordando poi che il canale Eurosport è accessibile anche ai clienti di DAZN (sempre a pagamento). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

SUPER-G ALTENMARKT: ITALIANE AVANTI TUTTA!

L’appuntamento con il super-G femminile di Altenmarkt è alle ore 11:30 di domenica 16 gennaio: dopo la discesa di ieri, la località austriaca apre nuovamente le sue porte alla velocità per la Coppa del Mondo 2022 di sci alpino, e ad una gara che potrebbe riservare ancora grandi risultati all’Italia, che nella disciplina quest’anno ha dominato in lungo e in largo e schiera infatti tre rappresentanti ai primi tre posti della classifica, con una Sofia Goggia che va a caccia di altri punti importanti per continuare a sognare la vittoria nella Coppa del Mondo generale.

Nella diretta del super-G femminile di Altenmarkt torna anche Federica Brignone, che ha smaltito l’infiammazione al ginocchio: assente nelle gare di Kranjska Gora, la milanese aumenta le possibilità della valanga azzurra e questo naturalmente ci fa ben sperare. Dunque adesso mettiamoci nelle condizioni di arrivare preparati alla diretta del super-G di Altenmarkt, proviamo a valutare quali possano essere i temi principali della gara e di come potrebbero andare le cose anche rispetto alla classifica di specialità e di Coppa del Mondo.

DIRETTA SUPER-G ALTENMARKT: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta del super-G di Altenmarkt ricordando appunto come l’Italia sia straordinaria protagonista nella specialità: due volte ha vinto Sofia Goggia e una Federica Brignone, che peraltro ha festeggiato il successo con Elena Curtoni seconda (e poi terza in Val d’Isère). L’unica volta in cui il tricolore non ha sventolato più alto delle altre bandiere, nelle gare di disciplina in questa stagione, è stato nel primo super-G di Sankt Moritz, dove ha vinto Lara Gut ma con la Goggia che è arrivata dietro di lei.

Alle spalle delle tre italiane che occupano i primi tre posti della classifica troviamo Mikaela Shiffrin prima della Gut, e la statunitense anche nel super-G di Altenmarkt avrà la possibilità di racimolare punti importanti per la vittoria in Coppa del Mondo, sopravanzando Petra Vlhova che ha già beffato martedì nello slalom di Schladming, rimontando dal quinto posto nella prima manche. Oggi però chiaramente tutti i pronostici sono a favore delle italiane; vedremo se la diretta del super-G di Altenmarkt confermerà le previsioni, chiaramente la speranza è quella…



