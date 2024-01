DIRETTA SUPER-G GARMISCH/ Video streaming Rai: una storia particolare (CdM sci, 27 gennaio 2024)

DIRETTA SUPER-G GARMISCH: LA STORIA

La storia del super-G di Garmisch naturalmente non può prescindere dal drammatico incidente che nel gennaio 1994 costò la vita a Ulrike Maier; gli organizzatori erano stati scagionati da ogni colpa ma intanto le gare sulla Kandahar furono sospese fino alla ristrutturazione della pista, che si è poi quasi “sdoppiata” tra uomini e donne, in occasione dei Mondiali del 2011. Questo però solo in campo femminile, perché a Garmisch gli uomini hanno regolarmente disputato gare di Coppa del Mondo; c’è tuttavia stata una pausa tra il 1992 e il 2001, e allora possiamo parlare delle gare del terzo millennio dicendo che nel 2011 Christof Innerhofer ha spezzato un digiuno che per l’Italia durava da 15 anni (si era imposto Werner Perathoner, un anno dopo Patrick Holzer), ma da quella vittoria sulla Kandahar il super-G ha trovato cittadinanza solo in un’altra occasione, tre anni fa.

Nel 2012 la prova è stata cancellata, per gli otto anni successivi non si è più disputata; finalmente nel 2021 il super-G di Garmisch è tornato nel calendario di Coppa del Mondo maschile e abbiamo avuto una doppietta austriaca con Vincent Kriechmayr vincitore e Matthias Mayer secondo, a occupare il gradino più basso del podio è stato invece Marco Odermatt che oggi proverà a prendersi qualcosa in più, essendo nel frattempo cresciuto parecchio… (agg. di Claudio Franceschini)

SUPER-G GARMISCH DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre la diretta tv del super-G Garmisch sarà appannaggio della televisione di stato: questa volta il canale di riferimento è Rai Due (accessibile anche dal decoder di Sky Sport, per gli abbonati) con telecronaca di Davide Labate e commento tecnico di Alberto Schieppati, mentre le interviste saranno affidate a Ettore Giovannelli. Va ricordato che l’alternativa per seguire la gara di Coppa del Mondo è su Eurosport, riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare (numero 210 del decoder) mentre per l’opzione della diretta streaming video potrete visitare liberamente il sito di Rai Play oppure attivare la relativa app sui vostri dispositivi mobili, o ancora sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL SUPER-G GARMISCH

PER I VELOCISTI!

Scatta la diretta del super-G di Garmisch, sabato 27 gennaio: sulla Kandahar si gareggia dalle ore 11:45 ed è chiaramente una prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Tra gli uomini continua a dominare Marco Odermatt, che tanto per ribadire il suo dominio sulla stagione è primo in tre classifiche di specialità e già oggi molto vicino a vincere il terzo globo di cristallo consecutivo; lo svizzero non fa prigionieri e anche quando non riesce a vincere comunque si piazza, come avvenuto per esempio nell’ultimo super-G in stagione che è stato quello di Wengen.

A tale proposito bisogna presentare l’altro grande protagonista di Coppa del Mondo: incredibilmente Cyprien Sarrazin ha trovato una forma smagliante e nelle ultime gare di velocità ha quasi fatto il vuoto, prendendosi il secondo posto nella classifica generale e, anche se rimane molto distante da Odermatt, minacciando il leader almeno nelle due classifiche di disciplina, compresa appunto quella di super-G. Sarà molto interessante valutare quello che succederà tra poco nella diretta del super-G di Garmisch, aspettando il quale possiamo adesso fare qualche incursione nei suoi temi principali.

DIRETTA SUPER-G GARMISCH: RISULTATI E CONTESTO

Con l’avvicinarsi della diretta del super-G di Garmisch possiamo allora dire che questa potrebbe essere una gara che vivrà del duello tra Odermatt e Sarrazin: lo svizzero è straordinario e nettamente superiore alla concorrenza, ma il ventinovenne francese con grande sorpresa di tutti ha vinto anche la doppia discesa di Kitzbuhel aggiungendo altri allori e punti alla sua fantastica stagione di Coppa del Mondo. Odermatt si è comunque difeso con un secondo e un terzo posto; come sappiamo il principale rivale dell’elvetico era Marco Schwarz che si è infortunato, e oggi sarà fuori anche Aleksander Aamodt Kilde.

La speranza chiaramente è che nella diretta del super-G di Garmisch gli italiani possano farsi valere, soprattutto Dominik Paris che anche nel corso di questa stagione sta comunque trovando buone sensazioni e infatti è nella Top Ten della classifica generale; ogni riscontro al traguardo sarà comunque in arrivo da quello che ci dirà il tracciato della Kandahar, noi adesso possiamo finalmente metterci comodi perché tra poco sarà davvero il momento di lasciare la parola alla diretta del super-G di Garmisch con tutti i protagonisti della Coppa del Mondo pronti a disputare una grande gara.











