Diretta super-G Beaver Creek/ Streaming video Rai: si fa il bis! (CdM sci)

DIRETTA SUPER-G BEAVER CREEK: SI TORNA IN COLORADO DOPO UN ANNO DI ASSENZA PER COVID!

La diretta del super-G di Beaver Creek oggi, venerdì 3 dicembre 2021, costituisce il secondo atto del ricchissimo (troppo?) weekend della velocità nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021-2022 sulla pista Birds of Prey. Il Circo Bianco torna in Colorado dopo l’anno di assenza dovuto alla pandemia e lo fa con un weekend ancora più lungo del previsto: si dovevano disputare due super-G a Beaver Creek più una discesa, invece è stata aggiunta una seconda libera per recuperare quella saltata a Lake Louise e dunque ecco quattro giorni di gara, con i super-G anticipati a ieri ed oggi e le due discese sabato e domenica.

In realtà a Lake Louise era saltato anche un super-G, ma naturalmente non si poteva recuperare tutto già a Beaver Creek, che ospita dunque le prime due gare stagionali in questa specialità sempre affascinante, perché richiede grande velocità ma anche tecnica perché le curve sono più strette rispetto alla discesa. Chi ha fatto bene già ieri vorrà ripetersi, a cominciare da Marco Odermatt che in questo momento è l’uomo da battere ma anche Mattia Casse in ottica azzurra, chi deve riscattarsi potrà provare a farlo: per il momento, andiamo a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Beaver Creek, atto secondo.

DIRETTA SUPER-G BEAVER CREEK STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Beaver Creek avrà inizio alle ore 18.45 italiane, quando nella località del Colorado saranno le 10.45, considerate le ben otto ore di fuso orario (un’ora prima rispetto a ieri perché ci sono anche le donne oggi). Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Colorado (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G BEAVER CREEK: LA “MARATONA” SULLA BIRDS OF PREY

Con la diretta del super-G di Beaver Creek si fa dunque il bis della gara già disputata ieri nella stessa specialità sulla bellissima pista Birds of Prey e siamo al secondo atto di un weekend che prevederà la bellezza di quattro gare consecutive per la Coppa del Mondo di sci, tra l’altro tutte nelle discipline veloci, di conseguenza i velocisti sono attesi a un tour de force sicuramente entusiasmante (anche per gli spettatori) ma forse potenzialmente pericoloso, come ha evidenziato anche chi ha una esperienza enorme nello sci. Peter Fill, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato di un qualcosa che a lui non è mai capitato in una carriera ventennale in Coppa.

Peter Fill ha descritto Beaver Creek come una bella pista, con neve facile ma comunque una discesa (o un super-G) “vera”, motivo in più per essere impressionato dalla decisione della FIS di fare quattro gare consecutive. L’ex azzurro, che oggi allena i giovani talenti per il futuro, si è detto preoccupato non tanto dal punto di vista fisico quanto in termini di concentrazione ed energie mentali “che servono per preparare quattro gare”, anche perché l’incidenza di 400 punti sull’intera stagione di Coppa sarà notevolissima. In queste condizioni anomale, l’esperienza dei veterani potrebbe essere determinante anche più del solito: staremo a vedere…

