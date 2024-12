DIRETTA SUPER-G BORMIO: SPETTACOLO SULLA STELVIO!

La diretta super-G Bormio ci farà compagnia alle ore 11:30 di domenica 29 dicembre, naturalmente la gara è valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile: dalla Saslong alla Stelvio passando per l’Alta Badia potremmo dire, siamo infatti nello stint italiano di questa stagione e abbiamo avuto modo di festeggiare, perché abbiamo ancora negli occhi la straordinaria vittoria di Mattia Casse in Val Gardena, la prima in Coppa del Mondo arrivata a 34 anni per togliersi un’enorme soddisfazione e dirci che i nostri rappresentanti possono sperare di fare bene anche oggi, in una disciplina che spesso li ha visti protagonisti.

Abbiamo vissuto solo due super-G quest’anno: se sulla Saslong abbiamo avuto particolari sorprese, in quello precedente di Beaver Creek erano state rispettate le consegne, così potremmo dire, con la vittoria di Marco Odermatt davanti a Cyprien Sarrazin, che nella passata stagione era riuscito ad arrivare al top nelle prove di specialità. Ora manca davvero poco per scoprire quello che succederà nella diretta super-G Bormio, naturalmente speriamo in una bella gara da parte dei nostri portacolori e in generale che non manchino le emozioni, ce lo dirà la Stelvio tra qualche ora…

DOVE VEDERE LA DIRETTA SUPER-G BORMIO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta super-G Bormio in tv sarà naturalmente affidata alla televisione di stato come sempre succede per la Coppa del Mondo di sci alpino, nello specifico la gara di oggi andrà in onda su Rai Due e ci sarà la possibilità di seguire le immagini anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito di Rai Play o utilizzando la relativa applicazione.

In alternativa i clienti della televisione satellitare potranno usufruire del canale Eurosport, che troveranno al numero 210 del decoder; in questo caso il servizio di diretta streaming video verrà garantito, senza costi aggiuntivi, dall’applicazione Sky Go regolarmente attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SUPER-G BORMIO STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G BORMIO: SPERANZE ANCHE PER L’ITALIA

Siamo vicini alla diretta super-G Bormio: un’altra specialità questa in cui Odermatt ha saputo dominare nelle ultime due stagioni, ma del resto lo svizzero sta segnando un’epoca esattamente come aveva fatto Marcel Hirscher appena prima di lui, dunque anche quest’anno si potrebbe pensare che in palio ci siano solo le posizioni di rincalzo anche se la concorrenza tecnicamente non manca, dai già citati Sarrazin e Casse passando ovviamente per Vincent Kriechmayr e qualche novità come Fredrik Moeller e Jared Goldberg che, almeno per il momento, si trovano nella Top Five della classifica di Super-G.

L’Italia spera ovviamente anche in Dominik Paris: per lui l’età inizia a farsi sentir ma sappiamo bene che il trentacinquenne è sempre capace di vivere gare di primissimo piano, e allora vedremo se sarà proprio nella diretta super-G Bormio che arriverà eventualmente la sua giornata. Intanto resta Odermatt l’uomo da battere ed è giusto che sia così per quello che lo svizzero ha saputo fare nelle ultime stagioni di Coppa del Mondo, ma qui sulla Stelvio attenzione alle sorprese sperando che, come già detto, possano riguardare i nostri sciatori che tra poco saranno impegnati al cancelletto di partenza.