Diretta super-G Cortina/ Streaming video Rai 2: che bel ritorno! CdM sci

La diretta del super-G di Cortina aprirà oggi, sabato 28 gennaio 2023, un weekend “imprevisto” ma decisamente gradito per la Coppa del Mondo di sci maschile, che torna a fare tappa a Cortina d’Ampezzo addirittura dopo decenni di assenza e una settimana dopo l’appuntamento invece di enorme tradizione per quanto riguarda le donne. La FIS ha scelto Cortina per tamponare l’emergenza creata da difficoltà in altre località, ecco così questo weekend anomalo nel quale sulla Olimpia delle Tofane si recupereranno ben due super-G, cioè quelli che erano saltati prima a Lake Louise e poi in Val Gardena, dando ai velocisti l’ultima occasione di gareggiare prima dei Mondiali.

Se le condizioni fisiche dello svizzero non ci metteranno lo zampino, anche Cortina si goderà dunque una nuova puntata del meraviglioso duello tra Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde, con in palio la Coppa di specialità e forse anche la Coppa del Mondo generale, che potrebbe essersi riaperta con il live infortunio subito dal leader a Kitzbuhel. Sappiamo inoltre che i velocisti Azzurri sono in crescita e allora speriamo che Cortina possa regalare soddisfazioni anche a Dominik Paris e compagni: tutto questo considerato, andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la diretta del super-G di Cortina nel migliore dei modi.

SUPER-G CORTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Cortina avrà inizio alle ore 11.10. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che in occasione delle gare in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista al Circo Bianco, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Cortina, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL SUPER-G DI CORTINA

DIRETTA SUPER-G CORTINA: FAVORITI E AZZURRI

Come si accennava in precedenza, la diretta del super-G di Cortina non può sfuggire a un pronostico che metta in particolare evidenza Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt. Il norvegese e lo svizzero stanno dando vita un duello meraviglioso che trova la sua ambientazione perfetta proprio in questa specialità, che sposa nel migliore dei modi le caratteristiche tecniche di entrambi. Finora i super-G sono stati appena quattro e le vittorie sono state equamente suddivise tra questi due fenomeni: a Lake Louise ha vinto Odermatt davanti a Kilde mentre a Beaver Creek si è imposto il norvegese davanti allo svizzero. Odermatt poi è riuscito ad allungare grazie a una meravigliosa vittoria a Bormio unita a un modesto ottavo posto per Kilde, che però ha replicato a Wengen con il padrone di casa terzo, quindi adesso ci sono 28 punti di vantaggio per Odermatt nella classifica di specialità.

Il nome più quotato per fare da “terzo incomodo” anche in super-G è certamente Vincent Kriechmayr, campione del Mondo in carica, secondo a Bormio e terzo nella classifica di specialità, mentre bisogna prestare grande attenzione alla crescita dell’altro elvetico Stefan Rogentin, secondo a Wengen, oltre a un Alexis Pinturault che in stagione ha ottenuto i migliori risultati proprio in super-G. Per l’Italia invece il discorso è più complicato: la squadra di velocità è in netta crescita ma soprattutto in discesa, il punto di riferimento è sempre Dominik Paris grazie soprattutto al quinto posto di Wengen, poi seguono Mattia Casse – che però sta facendo decisamente meglio in discesa – e Guglielmo Bosca. Servirebbe un guizzo “casalingo”, staremo a vedere se la diretta del super-G di Cortina potrà regalarci un sorriso…

