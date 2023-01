Diretta super-G Wengen/ Streaming video Rai: tradizione e novità, CdM sci

La diretta del super-G di Wengen aprirà oggi, venerdì 13 gennaio 2023, un weekend sempre tra i più affascinanti della stagione per la Coppa del Mondo di sci maschile, sulle piste della leggendaria località della Svizzera che poi, come da consolidata tradizione, ospiterà anche la discesa e lo slalom che non possono mai mancare a Wengen. Il super-G invece l’anno scorso era stato introdotto come recupero di una gara che era inizialmente in programma a Lake Louise, cancellata e rinviata a Bormio dove però di nuovo non si riuscì a disputarla. Evidentemente il risultato è stato positivo, tanto da indurre la FIS a confermarlo, introducendo in calendario stavolta fin dl programma originale il super-G di Wengen.

Sulla leggendaria pista Lauberhorn la discesa è naturalmente l’evento che ha scritto la storia dello sci, mentre fino a un anno fa c’era un solo precedente per quanto riguarda il super-G, nel 1994. L’anno scorso ci fu un podio regale con il trionfo dell’idolo di casa Marco Odermatt davanti ad Aleksander Aamodt Kilde e Matthias Mayer, che nel frattempo si è ritirato. La prova dei fatti dunque ci aveva detto che i migliori si erano esaltati su una pista leggendaria ma quasi inedita in questa specialità, oggi naturalmente siamo molto curiosi di scoprire cosa ci dirà il cronometro, anche perché si tratta dell’ultimo super-G prima dei Mondiali. Tutto questo considerato, andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la diretta del super-G di Wengen nel migliore dei modi.

DIRETTA SUPER-G WENGEN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Wengen avrà inizio alle ore 12.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (il numero 58 del telecomando in chiaro) per quanto riguarda la Rai, ed inoltre il canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Wengen, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Wengen (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA SUPER-G WENGEN: FAVORITI E AZZURRI

Come si accennava in precedenza, la diretta del super-G di Wengen non può sfuggire a un pronostico che metta in particolare evidenza Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt, a maggior ragione dopo il ritiro improvviso di Matthias Mayer a Bormio. Il norvegese nella scorsa stagione vinse addirittura quattro dei sette super-G in calendario in Coppa del Mondo, due furono invece i successi dello svizzero, tra i quali anche la gara di casa a Wengen. In questa stagione è giunta la conferma: finora i super-G sono stati appena tre, a Lake Louise ha vinto Odermatt davanti a Kilde mentre a Beaver Creek si è imposto il norvegese davanti allo svizzero. Odermatt poi è riuscito ad allungare grazie a una meravigliosa vittoria a Bormio unita a un modesto ottavo posto per Kilde, che quindi adesso deve cercare di recuperare ben 68 punti da Odermatt nella classifica di specialità.

Per l’Austria naturalmente il nome di riferimento in super-G è adesso Vincent Kriechmayr, campione del Mondo in carica, secondo a Bormio e terzo nella classifica di specialità, mentre bisogna prestare grande attenzione alla crescita del francese Alexis Pinturault, che in super-G non è nuovo ad acuti anche notevoli ma in questa stagione sta trovando pure una significativa continuità di rendimento. Per l’Italia invece il discorso è molto più complicato: il migliore nella classifica di specialità è Guglielmo Bosca, perché Mattia Casse sta facendo meglio in discesa mentre Dominik Paris e Christof Innerhofer stanno facendo decisamente molta fatica. Servirebbe un guizzo, staremo a vedere se la diretta del super-G di Wengen potrà regalarci un sorriso…

