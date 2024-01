Diretta super-G Cortina/ Streaming video Rai: Gut-Behrami comanda, Goggia è quinta! (28 gennaio 2024)

DIRETTA SUPER-G CORTINA: LARA GUT-BEHRAMI IN TESTA

Interrotta al momento la diretta del super-G di Cortina: brutta caduta per Valerie Grenier, la vincitrice della discesa che purtroppo sulla pista dell’Olimpia delle Tofane ha subito una botta alla schiena, di fatto decollando su un dosso che aveva già tradito la nostra Roberta Melesi e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che però erano molto più lente. La speranza è che non sia nulla di grave; intanto, mentre aspettiamo che si riprenda, possiamo segnalare che in testa al super-G di Cortina c’è Lara Gut-Behrami che ha già completato il sorpasso su Cornelia Huetter nella classifica di specialità, visto che l’austriaca non ha guadagnato il traguardo.

Per la Gut-Behrami 21 centesimi di vantaggio su Stephanie Venier e 41 su Romane Miradoli; quarta è Ragnhild Mowinckel già vincitrice ieri, poi al quinto posto la prima delle italiane è Sofia Goggia che, staccata di 58 centesimi, precede una Marta Bassino che finalmente sta provando a ritrovarsi. Federica Brignone è nona e dunque non guadagna troppi punti per la classifica generale di Coppa del Mondo, dove la Gut-Behrami allunga ancora e, a proposito, si porta a 195 punti da Mikaela Shiffrin che, infortunatasi venerdì, potrebbe anche non rientrare più in questa stagione. Dodicesima Laura Pirovano, poi una serie di DNF con qualche big a zero punti, abbiamo detto di Huetter e Lie ma bisogna citare, oltre alla Grenier, anche Ilka Stuhec. Adesso vedremo come e quando si riprenderà… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SUPER-G CORTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL SUPER-G DI CORTINA

SUPER-G CORTINA: SI COMINCIA!

Sta finalmente per prendere il via la diretta del super-G di Cortina. Nei giorni scorsi abbiamo tracciato la storia dell’Olimpia delle Tofane ma con riferimento alla discesa, oggi lo facciamo con riguardo ovviamente al supergigante: qui è sicuramente importante ricordare che la prima vittoria in Coppa del Mondo era andata a Ulrike Maier, che poi sarebbe salita sul podio (seconda) l’anno seguente e, purtroppo, pochi giorni prima di trovare la morte a Garmisch, come già abbiamo ricordato. Due giorni dopo il successo di Katja Seizinger avevamo avuto un ex aequo per Pernilla Wiberg e Alenka Dovzan; il 1997 è invece l’anno del primo successo italiano con Isolde Kostner.

Per aspettare il secondo (e finora ultimo) abbiamo dovuto aspettare l’affermazione di Elena Curtoni nel 2022. Le azzurre comunque sono salite sul podio anche in epoca recente: Sofia Goggi nel 2017 e Johanna Schnarf nel 2018 sono arrivate seconde, Marta Bassino terza l’anno scorso nel successo di Ragnhild Mowinckel. Da segnalare poi i quattro sigilli consecutivi e sei totali di Lindsey Vonn, ma sull’Olimpia delle Tofane il super-G lo ha vinto anche Mikaela Shiffrin nel 2019. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano le protagoniste di questa bella gara di Coppa del Mondo perché ci siamo davvero, la diretta del super-G di Cortina sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SUPER-G CORTINA: SI CHIUDE IL WEEKEND!

Alle ore 10:30 di domenica 28 gennaio grande appuntamento con il super-G di Cortina, che chiude il weekend della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Siamo ancora sull’Olimpia delle Tofane, ma dopo la doppia discesa si cambia anche se naturalmente parliamo comunque di una prova di velocità. L’ultima, il secondo super-G di Altenmarkt, è stata vinta da Lara Gut-Behrami ma la classifica di specialità è comandata da Cornelia Huetter, che ha 90 punti di vantaggio sulla rossocrociata e 93 su Federica Brignone, che dunque almeno tecnicamente se la può giocare al pari di Sofia Goggia, anche se la bergamasca si trova a -118 e non è una distanza troppo abbordabile.

Ad ogni modo le italiane potrebbero essere protagoniste nella diretta del super-G di Cortina, perché siamo sulla pista di casa e in stagione schieriamo già due vittorie, quella della Goggia a Sankt Moritz e poi quella della Brignone in Val d’Isère; giusto comunque dire che l’annata di Coppa del Mondo abbia detto fino a questo momento che la Huetter ha qualcosa in più delle rivali, ma nelle gare secche naturalmente può succedere di tutto. A noi ora non resta che aspettare che sull’Olimpia delle Tofane si cominci a gareggiare nel super-G di Cortina, poi scopriremo quale sarà la vincitrice e come si formerà il podio della gara.

DIRETTA SUPER-G CORTINA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta del super-G di Cortina potrebbe dunque essere l’occasione perché Cornelia Huetter aumenti il suo vantaggio nella classifica di specialità: l’austriaca, che ha 31 anni, ha cinque vittorie in Coppa del Mondo e una serie di podi, negli ultimi anni è sempre stata una grande protagonista della velocità ma non è mai riuscita a chiudere da prima in classifica in nessuna disciplina. I suoi 90 punti di vantaggio, frutto soprattutto della vittoria nel primo super-G di Altenmarkt e dei podi di Sankt Moritz e nella seconda prova sulla Kalberloch, sono tanti e potrebbero finalmente portarla al tanto agognato obiettivo.

La Gut-Behrami però è una campionessa di super-G, certamente la sciatrice di riferimento per la disciplina negli ultimi anni: è campionessa in carica di supergigante, volendola dire in questo modo, e la coppetta che può ancora vincere quest’anno sarebbe la quinta in carriera. Come detto il duello principale è questo perché lo dicono i numeri e la forma di austriaca e svizzera, ma è chiaramente contemplato in maniera concreta l’inserimento di altre atlete e l’Italia è schierata in prima fila nel tentativo di portare a casa un’altra vittoria in questa Coppa del Mondo di sci alpino.











