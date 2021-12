Diretta super-G femminile Sankt Moritz/ Streaming video Rai: ancora Sofia Goggia?

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE SANKT MORITZ: LA PRIMA SULLA ENGIADINA!

Il super-G femminile di Sankt Moritz scatta alle ore 10:30 di sabato 11 dicembre: una prova importante nella Coppa del Mondo 2022 di sci alpino, soprattutto perché arriva a una settimana dalla straordinaria tripletta con cui Sofia Goggia si è presa Lake Louise, avanzando la sua candidatura anche per il globo di cristallo più grande. Qui invece si disputa un supergigante, che è esattamente l’ultima gara messa in bacheca dalla bergamasca: naturalmente, le avversarie andranno a caccia di riscatto e tra queste ci sono anche le italiane.

Marta Bassino per esempio: la piemontese ha saltato il weekend di Lake Louise per preparare nel migliore dei modi questo doppio super-G, sapendo bene che le possibilità di crescita nella classifica generale devono passare anche e attraverso questa specialità. Lara Gut (la detentrice della coppetta di specialità) naturalmente avrà un altro doppio tentativo per recuperare punti preziosi, e poi bisogna anche citare Mikaela Shiffrin che dalla diretta del super-G femminile di Sankt Moritz potrebbe portare a casa qualcosa di prezioso: staremo dunque a vedere quello che succederà tra poco…

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE SANKT MORITZ STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta tv del super-G femminile di Sankt Moritz sarà come sempre seguita da due emittenti: entrambe danno la possibilità del chiaro senza costi, perché si tratta della televisione di stato (su Rai Sport) e di Eurosport, altro canale disponibile sul digitale terrestre – o accessibile anche agli abbonati Sky tramite il decoder. Per il servizio di diretta streaming video, dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare sito o app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE SANKT MORITZ: SITUAZIONE E CONTESTO

Inevitabilmente le ore che precedono il super-G femminile di Sankt Moritz sono ampiamente dedicate a Sofia Goggia, la donna del momento: vincere tre gare consecutive in Coppa del Mondo è complicato in termini assoluti, figurarsi se si tratta di prove un giorno dietro l’altro. La bergamasca lo ha fatto, ottenendo 300 punti in una sola tappa: al netto della crescita nella classifica generale di Coppa del Mondo, la Goggia ha detto chiaro e tondo che la regina della velocità è lei, e dunque chiunque voglia la coppetta di specialità del super-G dovrà bussare alla sua porta.

Lara Gut come detto è la principale avversaria di Sofia, perché anche in passato ha dimostrato come il supergigante possa essere una disciplina per lei dominante; nella prova di Lake Louise il podio lo ha completato Mirjam Puchner, ma noi possiamo citare anche il quinto posto di una Federica Brignone che, per la diretta del super-G di Sankt Moritz, ci fa certamente ben sperare. Per il resto, a parlare sarà come sempre la pista…



