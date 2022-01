Diretta super-G Garmisch/ Streaming video Rai: ancora valanga azzurra? (CdM sci)

DIRETTA SUPER-G GARMISCH: ANCORA SULLA KANDAHAR

Il super-G di Garmisch ci farà compagnia alle ore 11:30 di domenica 30 gennaio: appuntamento ancora una volta sulla Kandahar per la gara valida per la Coppa del Mondo 2022 di sci alpino. Quest’anno il super-G è la specialità in cui l’Italia sta dominando: l’ultima prova, quella di Cortina, è stata vinta da Elena Curtoni e ha messo Federica Brignone in testa alla speciale classifica. Tuttavia, è anche costata carissimo a Sofia Goggia: la caduta della bergamasca, che aveva trionfato nella discesa del giorno precedente, ha portato a un infortunio serio che mette in palese discussione la partecipazione alle imminenti Olimpiadi.

Parlando della diretta del super-G di Garmisch, l’Italia spera in grande proprio per l’andamento della stagione, ma può farlo anche perché le rivali più accreditate non saranno al cancelletto di partenza; è per l’appunto l’effetto dei Giochi, perché adesso si inizia seriamente a pensare a Pechino e la Coppa del Mondo verrà accantonata per un po’. Sia come sia, staremo a vedere come andranno le cose sulla Kandahar e, aspettando il super-G di Garmisch, andiamo a presentare alcuni dei temi principali legati a questa gara.

DIRETTA SUPER-G GARMISCH STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI COPPA DEL MONDO

La diretta tv del super-G di Garmisch è come sempre su Rai Sport ed Eurosport: entrambi i canali forniranno dunque la copertura televisiva dell’intera gara di Coppa del Mondo, e sono accessibili sul digitale terrestre così come attraverso il decoder satellitare di Sky. In assenza di un televisore potrete poi avere a disposizione l’alternativa della diretta streaming video: basterà visitare il sito o l’app ufficiali di Rai Play o, in alternativa, attivare un abbonamento alla piattaforma DAZN o a Eurosport Player per seguire la programmazione di Eurosport. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G GARMISCH: RISULTATI E CONTESTO

Arriva tra poco la diretta del super-G di Garmisch: come detto, le assenze non sono poche. Oltre alla nostra Sofia Goggia, che avrebbe potuto puntare al primo posto nella classifica di specialità avvicinando anche la vetta della generale di Coppa del Mondo – dove però la situazione è decisamente più complessa – non prenderà parte a questa gara Lara Gut-Behrami, vale a dire l’unica sciatrice che in questa stagione sia riuscita a spezzare l’egemonia italiana in supergigante; la svizzera ha dato forfait a causa delle recenti disavventure sanitarie, tra cui il Covid che le ha impedito di allenarsi regolarmente e infatti ha avuto effetti sulle recenti prestazioni.

Mancherà anche Mikaela Shiffrin, che non avrà nel super-G il suo punto di forza ma resta pur sempre la quinta della classifica di specialità; assenti poi Ramona Siebenhofer e Ragnhild Mowinckel, nomi magari minori guardando al tipo di gara ma comunque protagoniste in Coppa del Mondo, e poi non ci sarà nemmeno Petra Vlhova. Di questo parleremo, ma comunque sia possiamo dire che questi forfait potrebbero aiutare ancor più le sciatrici italiane a vincere il super-G di Garmisch; quest’anno comunque è abbastanza evidente che di aiuti esterni le nostre ragazze non abbiano particolarmente bisogno…



