Diretta Super-G Garmisch/ Streaming video Rai: Brignone per il riscatto!

DIRETTA SUPER-G GARMISCH: DEBUTTO SULLA KANDAHAR

Si accenderà questa mattina la diretta del super-G di Garmisch Partenkirchen, attesissima prova per la Coppa del mondo di sci femminile. Saltata all’ultimo la discesa prevista questa mattina per avverse condizioni meteo, ecco che la FIS ha deciso di recuperare qui e oggi la gara saltata a St Moritz, riformando il calendario e dunque prevedendo per il fine settimana un doppio Super-G sulla Kandahar. In questo sabato sarà dunque il via della quarta prova di questa disciplina veloce, con la quale entreremo davvero nel vivo del programma per questa gran specialità del circo bianco al femminile, che prima delle finali del Lenzerheide, ci farà vivere altre emozioni con la prova di domani e ancora una tappa in Val di Fassa. Considerato tale contesto e la programmazione della Coppa, capiamo subito che la diretta del Super-G di Garmisch di questa mattina metterà in palio punti davvero pesantissimi per la classifica della coppetta di specialità: star come le svizzere Gut e Suter e le nostre azzurre (da Brignone a Bassino) non potranno farsi scappare questa preziosa opportunità.

DIRETTA SUPER-G GARMISCH IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del Super-G di Garmisch vedrà la partenza della prima atleta in gara in programma alle ore 11.00, secondo il nuovo programma della FIS. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Garmisch Partenkirchen (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G GARMISCH: LE PROTAGONISTE ATTESE

Avvicinandoci con grande entusiasmo alla diretta del Super-G di Garmisch Partenkircher per la Coppa del mondo di sci femminile, non possiamo non parlare oggi di Lara Gut Behrami, di certo la grande favorita per il podio, se non per la vittoria, sulla neve della Kandahar. La sciatrice svizzera ha infatti dominato la prima parte della stagione per questa disciplina, riuscendo a fare sue, su appena tre prove già disputate per la coppa del mondo, ben due vittorie, sulla Karl Schranz e poi ancora Crans Montana, solo lo scorso 24 gennaio. Oltre alla velocista del Canton Ticino pure però davvero non mancano le protagoniste annunciate per il Super-G di Garmisch: atlete da tenere d’occhio saranno sicuramente la connazionale Corinne Suter, già due volte a podio come pure Tamara Tippler, che ha ben fatto in questo inizio del 2021 per la Coppa. Impossibile poi non parlare dello squadrone azzurro, che conta parecchie favorite al podio per la gara di oggi: si va da Marta Bassino, eccezionale nelle prove di Gigante quest’anno come pure a Federica Brignone, terza nell’ultima gara di Crans Montana e impaziente di conquistare il primo gradino del podio, per la prima volta in stagione. Occhi puntati poi anche su Sofia Goggia, che nelle ultime gare ha pure affermato di star ritrovando le giuste sensazioni anche con la prova del Super-G.



