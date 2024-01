DIRETTA SUPER-G GARMISCH/ Video streaming Rai: in pista, si comincia! (CdM sci, 28 gennaio 2024)

DIRETTA SUPER-G GARMISCH: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere le emozioni della diretta del super-G di Garmisch, che naturalmente è una delle località più classiche del Circo Bianco. In Germania si gareggia un po’ in tutte le specialità: l’anno scorso erano in programma una discesa e un gigante sempre a fine gennaio, ma furono cancellati per mancanza di neve, mentre il 4 gennaio era stato disputato uno slalom con vittoria di Henrik Kristoffersen davanti a Manuel Feller e Clement Noel. Tra le gare effettivamente disputate e quelle cancellate, diciamo che in due stagioni Garmisch avrebbe ospitato tutte le specialità dello sci alpino.

Nel 2022 c’erano stati due slalom, anch’essi vinti da un Kristoffersen che ha quindi un grande feeling con Garmisch, nel 2021 invece avevamo avuto un weekend all’insegna della velocità, con una discesa vinta da Dominik Paris e un super-G nel quale si impose Vincent Kriechmayr davanti all’ormai ex Matthias Mayer e Marco Odermatt. Parlando di super-G a Garmisch l’ultimo accenno deve essere dedicato a Christof Innerhofer, che in questa specialità vinse la medaglia d’oro ai Mondiali del 2011, ma adesso la parola passa alla pista e al cronometro, perché sta davvero per cominciare la diretta del super-G di Garmisch! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SUPER-G GARMISCH IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Garmisch vedrà il via alle ore 11.30 con la partenza del primo atleta in gara. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport (che è il canale numero 58 del telecomando) in chiaro per tutti oppure su abbonamento il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Garmisch, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Garmisch (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

SUPER-G GARMISCH: ALTRE SORPRESE IN ARRIVO?

La diretta del super-G di Garmisch chiude oggi, domenica 28 gennaio 2024, il weekend tedesco della Coppa del Mondo di sci maschile, curiosamente dedicato per intero a questa specialità. Siamo in un periodo fittissimo di impegni, si è gareggiato fino a mercoledì sera a Schladming, motivo per cui sarebbe stato impossibile a Garmisch-Partenkirchen ospitare anche una discesa, che richiede prove, per cui ecco la soluzione di un doppio super-G, weekend di gloria per questa specialità che globalmente è invece ingiustamente trascurata – si pensi che in tutta la stagione sono previsti solamente sette super-G.

Naturalmente, a un giorno di distanza, i protagonisti più attesi sono coloro che hanno già saputo fare meglio ieri, compreso un fantastico Guglielmo Bosca che si è preso un meritato secondo posto che è più di un podio, considerati i tormenti che hanno caratterizzato la carriera dello sciatore azzurro, però attenzione anche al desiderio di riscatto da parte di chi invece ha sbagliato qualcosa nel primo super-G di Garmisch. La posta in palio sarà importante perché siamo già alla terzultima gara stagionale nella specialità, quindi ci si gioca anche una bella fetta della Coppa di super-G, con Marco Odermatt che punta naturalmente a difendere la Coppetta conquistata nella scorsa stagione. Sperando che ci sia gloria anche per gli Azzurri, andiamo adesso a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la diretta del super-G di Garmisch.

DIRETTA SUPER-G GARMISCH: FOCUS SULLE DOPPIETTE

Presentando la diretta del super-G di Garmisch, dobbiamo dire che non sono frequenti le doppiette di gare in questa specialità, come detto un po’ “trascurata” dalla FIS in campo maschile. Curiosamente, l’ultimo weekend con due super-G fu esattamente un anno fa, l’ultimo sabato e domenica di gennaio 2023 a Cortina d’Ampezzo, che però fu una necessità imposta dall’esigenza di recuperare gare saltate nella prima parte della stagione. Fu comunque un gradito ritorno della Coppa del Mondo di sci maschile all’ombra delle Tofane, onorato dalla doppia vittoria di Marco Odermatt e con grandi soddisfazioni pure per l’Italia, perché al sabato fu terzo Mattia Casse e alla domenica ci fu invece il secondo posto di Dominik Paris.

In questa stagione, per rimanere alla velocità, abbiamo avuto ben tre doppiette di discese e una quarta arriverà settimana prossima a Chamonix, anche se in Val Gardena e poi a Wengen l’aggiunta di una seconda discesa fu dettata dai recuperi. In ogni caso, sulla Saslong ci fu gloria prima per l’americano Bryce Bennett e poi finalmente per il nostro Dominik Paris, che è così riuscito a sfatare il tabù Val Gardena; a Wengen doppia vittoria di Marco Odermatt, con Paris terzo nella discesa completa del sabato; a Kitzbuhel infine ecco la doppietta di Cyprien Sarrazin, con Florian Schieder secondo al venerdì e Paris terzo al sabato. Tutto questo però serve solo a titolo informativo o di curiosità: cosa ci dirà la diretta del super-G di Garmisch?











