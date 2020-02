Diretta super-G Hinterstoder/ Streaming video Rai: che chance per Kilde!

La diretta del super-G di Hinterstoder sarà una tappa molto interessante per questa incertissima Coppa del Mondo di sci. In super-G il favorito fra i big che puntano alla Coppa generale è naturalmente Aleksander Aamodt Kilde, già vincitore del precedente super-G a Saalbach, tuttavia saranno in gara anche il francese Alexis Pinturault (non nuovo a eccellenti exploit nella specialità) e pure Henrik Kristoffersen, che approfitta di questo weekend anomalo – che prevede (dopo le ultime modifiche per maltempo) super-G oggi, combinata domani e gigante lunedì – per cercare di fare qualche punto anche nella velocità, naturalmente terreno di caccia preferito dell’altro norvegese. Curiosamente si tratta del terzo super-G consecutivo in Austria, perché Hinterstoder segue la mitica Kitzbuhel e la già citata Saalbach: purtroppo sarà anche il terzo super-G consecutivo senza Dominik Paris, in casa Italia dunque si punta soprattutto su un ottimo Mattia Casse, che sta vivendo una stagione davvero eccellente in questa specialità. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Hinterstoder.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI HINTERSTODER

La diretta del super-G di Hinterstoder avrà inizio alle ore 12.30, quando prenderà il via il primo atleta sulla pista austriaca. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Austria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G HINTERSTODER: FAVORITI E AZZURRI

La diretta del super-G di Hinterstoder sarà il sesto appuntamento della stagione nella specialità. Come abbiamo già detto, il precedente fu a Saalbach, dove in un colpo solo Aleksander Aamodt Kilde si prese la prima vittoria della stagione, il primato in Coppa del Mondo e il primo posto anche nella classifica della Coppa di super-G. Kilde dunque è il protagonista assoluto sotto i riflettori, ma la Norvegia può contare anche su un certo Kjetil Jansrud, che aveva invece vinto a Kitzbuhel il penultimo super-G disputato, certamente il più prestigioso dell’anno. Detto che pure Alexis Pinturault potrebbe fare bene, mentre Henrik Kristoffersen punterà a prendere quanti più punti possibile ma in teoria ha ambizioni più limitate, ecco che i padroni di casa dell’Austria punteranno forte su Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr. Il campione olimpico in carica di super-G ha vinto ad inizio stagione a Lake Louise, Kriechmayr invece ha fatto festa sulla Saslong in Val Gardena, dunque hanno già vinto un super-G a testa in stagione. Per quanto riguarda la Svizzera invece le citazioni vanno al costante Mauro Caviezel e all’astro nascente Marco Odermatt, capace di vincere a Beaver Creek e tornato sul podio a Naeba in gigante dopo l’infortunio. Quanto agli azzurri, con il vuoto dell’assenza di Dominik Paris e di Christof Innerhofer, tenuto conto pure del fatto che Peter Fill si è ormai ritirato, l’uomo di punta in super-G è sicuramente Mattia Casse, che sta inanellando una serie di risultati di prestigio nella specialità: che Hinterstoder possa essere la volta buona per cercare il primo podio della carriera in Coppa del Mondo?



