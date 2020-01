Diretta super-G Kitzbuhel/ Streaming video Rai: la prima senza Paris

Con la diretta del super-G di Kitzbuhel inizia il weekend in assoluto più atteso della Coppa del Mondo di sci. Certo, le gare più attese saranno discesa e slalom, però lo spettacolo sarà assicurato anche oggi: pure il super-G sulla leggendaria Streif di Kitzbuhel è spettacolo puro, una gara difficilissima nella quale servirà coniugare tecnica sopraffina e grande velocità, con la solita incognita di tutti i super-G, cioè quella di non avere effettuato precedenti prove sul tracciato, se non quelle naturalmente in configurazione discesa. Il re di Kitzbuhel negli ultimi anni è il nostro Dominik Paris: si farà dunque sentire fin da oggi l’assenza per infortunio del campione del Mondo in carica e detentore della Coppa di specialità, ma l’attesa per scoprire che cosa potrà succedere in gara è comunque grande. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Kitzbuhel.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI KITZBUHEL

La diretta del super-G di Kitzbuhel avrà inizio alle ore 11.30, quando prenderà il via il primo atleta sulla Streifalm (la versione ridotta della Streif usata in super-G). Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Austria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G KITZBUHEL: FAVORITI E AZZURRI

La diretta del super-G di Kitzbuhel sarà appena il quarto appuntamento della stagione nella specialità, inoltre il precedente risale ad oltre un mese fa in Val Gardena, dunque anche questo elemento contribuisce a dare ulteriore fascino alla storica gara austriaca. In assenza del nostro Dominik Paris, la lista dei possibili protagonisti potrebbe cominciare con i due padroni di casa Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr. Il campione olimpico in carica di super-G ha vinto ad inizio stagione a Lake Louise e si impose in super-G a Kitzbuhel tre anni fa, Kriechmayr invece ha fatto festa proprio sulla Saslong, ma non ha ancora mai fatto festa sulla Streif, dove Paris oltre a ben tre discesa ha vinto anche una volta il super-G, nell’anno 2015. Inevitabile citare anche un Aleksander Aamodt Kilde che quest’anno è costante ai massimi livelli e grazie a ciò è terzo nella classifica generale, anche se per i norvegesi peserà il ritiro di Aksel Lund Svindal, che a Kitzbuhel vinceva con grande frequenza. Tra i possibili outsider naturalmente ecco Josef Ferstl, il tedesco vincitore a sorpresa un anno fa, poi lo svizzero Mauro Caviezel e il francese Johan Clarey. Quanto agli azzurri, con il vuoto dell’assenza di Dominik Paris, speriamo che il ritorno alle gare di Christof Innerhofer possa regalarci emozioni, considerando che l’altoatesino è già salito due volte sul podio in super-G a Kitzbuhel; nel resto della squadra il più atteso è Mattia Casse, che ha iniziato molto bene la stagione in super-G e ora è atteso alla conferma sullo scenario più prestigioso.



