Diretta super-G Kitzbuhel/ Streaming video Rai: si torna sulla Streif! (CdM sci)

DIRETTA SUPER-G KITZBUHEL: SULLA MITICA STREIF

Scatta alle ore 10:45 di lunedì 25 gennaio il super-G di Kitzbuhel: essere in questa località significa correre sulla mitica Streif, una pista che merita un capitolo a parte – ne parleremo – e che promette grande spettacolo. La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile torna a presentarci gare di velocità dopo quasi un mese: la discesa di Wengen è stata annullata, e dunque bisogna risalire a Bormio per trovare gli appuntamenti che avevano chiuso l’anno solare. Nel super-G c’era stata la vittoria della maturità per lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, poi Matthias Mayer aveva domato la Stelvio vincendo la discesa.

Questa prova odierna significa anche il ritorno della sfida tra Mauro Caviezel e Aleksander Aamodt Kilde, che in questo momento si stanno giocando la coppetta di specialità ma che hanno anche ambizioni di classifica generale. Soprattutto il norvegese, che ha una bella occasione per portarsi ancora più sotto a un Alexis Pinturault che, anche grazie alla vittoria nel parallelo ma soprattutto alla leadership nel gigante, sta facendo il vuoto. Non resta allora che aspettare la diretta del super-G di Kitzbuhel, sperando che questa prova di Coppa del Mondo ci emozioni come speriamo…

DIRETTA SUPER-G KIZTBUHEL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre ci sono due modalità per assistere alla diretta tv del super-G di Kitzbuhel: la prima è quella della televisione di stato, che trasmetterà la gara su Rai Sport e Rai Sport + con anche approfondimenti da studio, e la seconda è quella di accedere a Eurosport. In entrambi i casi viene comunque garantito il servizio di diretta streaming video, sul sito o l’app ufficiali di Rai Play oppure accedendo alla piattaforma Eurosport Player, per la quale è necessario un abbonamento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G KITZBUHEL: RISULTATI E CONTESTO

Parlando del super-G di Kitzbuhel dobbiamo purtroppo dire che in questa stagione gli italiani stanno deludendo le aspettative: Dominik Paris sembrava lanciato verso una Coppa del Mondo da grande protagonista ma non è ancora mai salito sul podio, e del resto non lo ha fatto nessuno degli azzurri se non Alex Vinatzer. Che ha centrato il terzo posto nello slalom: questo significa che nelle prove di velocità la nostra rappresentativa non ha ancora ottenuto risultati di rilievo, ma sappiamo bene che la Streif è una pista sulla quale abbiamo festeggiato e non una sola volta, di conseguenza la speranza di risalire la corrente c’è tutta. Sulla carta però a giocarsi la vittoria sono altri: abbiamo già parlato di Aamodt Kilde e Caviezel. Ma certamente non bisogna dimenticarsi di Vincent Kriechmayr e del sempre presente Kjetil Jansrud, per il quale gli anni passano ma che non ha intenzione di mollare il colpo. Alla fine però potrebbe anche esserci un vincitore a sorpresa, perché quando si gareggia sul filo dei centesimi può davvero succedere di tutto; tra poco avremo le nostre risposte…



