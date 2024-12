DIRETTA SUPER-G SANKT MORITZ: GOGGIA PER IL BIS!

Eccoci alla diretta super-G Sankt Moritz, grande appuntamento che alle ore 10:30 di sabato 21 dicembre ci farà compagnia per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Sulla Corviglia sarà ancora grande Italia? Questa naturalmente la domanda che accompagna le ore precedenti la prova, perché a Beaver Creek abbiamo assistito non solo allo straordinario ritorno di Sofia Goggia, capace di vincere il super-G dopo il secondo posto in discesa, ma anche agli ottimi risultati delle sue connazionali, perché Federica Brignone e Marta Bassino sono arrivate quinta e sesta e poi Elena Curtoni e Roberta Melesi si sono piazzate nelle prime dieci.

Che le discipline di velocità siano da anni un bel terreno di caccia per le italiane lo sappiamo, ma forse in questa stagione c’è davvero la possibilità di sognare per una Goggia che, dopo le grandi sfortune del passato recente, spera di rimanere sana per andare a caccia della Coppa del Mondo, per quanto possa essere difficile la bergamasca sa bene che rimanendo sempre al top le cose potrebbero prendere una bella piega per lei. Vedremo allora quello che succederà tra poco nella diretta super-G Sankt Moritz, nel frattempo possiamo analizzare ancora la gara che ci attende sulla Corviglia.

SUPER-G SANKT MORITZ STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

È su Rai 2 l’appuntamento con la diretta tv del super-G Sankt Moritz, come di consueto non cambia l’emittente che manda in onda la Coppa del Mondo di sci alpino e dunque la televisione di stato fornisce una visione in chiaro, che sarà corredata dall’alternativa della diretta streaming video tramite il sito di Rai Play o la sua relativa applicazione.

Da ricordare poi che i clienti del satellite potranno accedere alla diretta super-G Sankt Moritz anche su Eurosport 1, canale che trovano al numero 210 del decoder, qui l’opzione della mobilità viene garantita dall’applicazione Sky Go e anche in questo caso senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY SUPER-G SANKT MORITZ

DIRETTA SUPER-G SANKT MORITZ: L’ITALIA C’È!

Nella diretta super-G Sankt Moritz la grande speranza è ovviamente quella di celebrare un altro grande risultato: ormai non fa quasi più notizia Sofia Goggia, personaggio amatissimo per la sua straordinaria resilienza e la capacità di tornare ogni volta più forte, un’atleta che si è già tolta parecchie soddisfazioni ma che ora punta al bersaglio grosso, sapendo di poter fare punti pesanti in almeno tre specialità (anche il gigante, nel quale deve comunque migliorare) e magari contando sugli aiuti esterni, come ad esempio può essere lo stop della sfortunata Mikaela Shiffrin che, prima di farsi male, aveva dominato i primi due slalom della stagione.

Al netto di questi discorsi generali, davvero la diretta super-G Sankt Moritz rappresenta un’occasione per l’Italia: Goggia, Brignone ma anche Bassino sono tra le grandi candidate alla vittoria, sicuramente al pari di Lara Gut-Behrami che, detentrice della Coppa del Mondo, ha ottenuti due podi a Beaver Creek lasciando intendere di avere ancora una condizione straripante, lei la rivale più insidiosa per le azzurre ma senza tralasciare Cornelia Huetter, altra veterana che sulla Birds of Prey ha graffiato con la vittoria in discesa, precedendo appunto la Goggia. Sarà una gara spettacolare sulla Corviglia, almeno ce lo auguriamo…