Diretta super-G Bansko/ Streaming video Rai: azzurre in copertina (CdM sci)

La diretta del super-G di Bansko completerà stamattina un lungo weekend della Coppa del Mondo di sci femminile tutto dedicato alla velocità. Dopo le due discese di venerdì e ieri infatti oggi tocca al super-G, possiamo dire finalmente dal momento che nello strano calendario di Coppa di questa stagione finora c’erano stati appena due super-G prima di questo a Bansko. In ottica italiana è una gara che aspettiamo con trepidazione, dal momento che Sofia Goggia (che però purtroppo sarà ancora assente dopo la caduta di venerdì), Federica Brignone e Nicol Delago sono già salite sul podio nella specialità nel primo scorcio della stagione e soprattutto perché abbiamo capito che la pista bulgara piace moltissimo a Brignone ma anche a Marta Bassino ed Elena Curtoni, protagoniste della mitica tripletta di ieri. Di conseguenza anche oggi in super-G siamo senza dubbio la Nazionale di riferimento e quindi non vediamo l’ora di scoprire che cosa sapranno fare le nostre ragazze, già protagoniste di una stagione fin qui davvero eccellente. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi l’attesa diretta del super-G di Bansko.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI BANSKO

La diretta del super-G di Bansko avrà inizio oggi già alle ore 9.15 italiane, quando nella località della Bulgaria saranno invece le 10.15, considerata l’ora di fuso orario che ci separa dal Paese balcanico. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Bulgaria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G BANSKO: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta del super-G di Bansko abbiamo già dovuto evidenziare che in stagione finora sono state disputate appena altre due gare nella specialità, fra l’altro ben oltre un mese fa. Il giorno dell’Immacolata a Lake Louise aveva vinto la tedesca Viktoria Rebensburg davanti alla nostra Nicol Delago, mentre il sabato successivo a St. Moritz era stato un giorno indimenticabile per la valanga rosa grazie alla vittoria di Sofia Goggia davanti a Federica Brignone, con le due azzurre separate da un solo centesimo. Ecco perché le azzurre sono molto attese anche stamattina a Bansko, su una pista che ormai conosciamo molto bene dopo le due discese dei giorni scorsi: chi è stata protagonista si può candidare per esserlo naturalmente anche in super-G, pur se qualche differenza ci sarà perché conterà di più saper pennellare le curve senza perdere velocità. Le rivali straniere saranno tante, dalla già citata Rebensburg a Mikaela Shiffrin fino agli squadroni svizzero e austriaco, ma abbiamo una certezza: anche l’Italia saprà essere in prima linea.



