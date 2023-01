Diretta super-G St Anton/ Streaming video Rai: speranza Elena Curtoni! (CdM sci)

DIRETTA SUPER-G ST ANTON: L’ITALIA SPERA!

Alle ore 11:00 di sabato 14 gennaio scatta l’appuntamento con il super-G di St Anton: la prova femminile è valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino, e sarà la prima gara in questa località austriaca, al posto della discesa che non si può fare a causa della cancellazione di entrambe le prove (si punta quindi a fare un doppio super-G). Come si arriva a questa giornata? L’ultimo super-G lo ha vinto Mikaela Shiffrin: era il 18 dicembre, eravamo a Sankt Moritz e la statunitense aveva infilato quella che sarebbe stata la prima di cinque, clamorose vittorie consecutive, che sarebbero poi diventate sei in sette gare andando ad agganciare Lindsey Vonn per numeri di successi all-time in Coppa del Mondo.

Diretta/ Super-G Wengen: Kilde ha vinto, Rogentin e Odermatt sul podio e Paris 5°!

Con questo filotto la Shiffrin ha ovviamente messo una serissima ipoteca sulla vittoria della sfera di cristallo; oggi però parliamo della diretta del super-G di Sankt Anton, e allora nella classifica di specialità troviamo ancora al comando Elena Curtoni (con 4 punti di vantaggio su Corinne Suter) che sta sciando benissimo nel corso di questa stagione e può togliersi la grande soddisfazione di portare a casa la coppetta di disciplina. Vedremo allora quello che succederà nella diretta del super-G di St Anton, tra poco avremo finalmente il via e noi speriamo che le italiane possano farsi valere, magari prendendosi anche la vittoria della gara…

Diretta/ Super-G Bormio: Marco Odermatt ha vinto, Kriechmayr e Meillard sul podio!

DIRETTA SUPER-G ST ANTON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv del super-G di St Anton sarà trasmessa sulla televisione di stato: la gara infatti è disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del telecomando, e naturalmente sarà possibile seguirla anche con il servizio di diretta streaming video, che viene fornito dalla stessa emittente grazie al sito di Rai Play (oppure installando la relativa app sui vostri dispositivi mobili). L’alternativa, come sempre per quanto riguarda le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, è rappresentata da Eurosport: in questo caso per la mobilità potrete riferirvi anche a DAZN, perché questa emittente è compresa nel suo pacchetto, mentre il canale è accessibile anche dal decoder di Sky per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL SUPER-G DI ST ANTON SU RAIPLAY

Diretta super-G St Moritz/ Ha vinto Mikaela Shiffrin! Curtoni seconda, Goggia quinta

DIRETTA SUPER-G ST ANTON: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta del super-G di St Anton dobbiamo dire che questa prova è solo la terza stagionale in Coppa del Mondo, per quanto riguarda la specialità: abbiamo già detto della gara di Sankt Moritz, il super-G precedente lo aveva vinto Corinne Suter (a Lake Louise) e dunque, poiché la classifica dice che Elena Curtoni è al comando con soli 120 punti, il dato chiaro è che le prime due della graduatoria hanno steccato la gara in cui non sono andate a podio. Una classifica, quella di super-G, che si deve ancora definire.

Mikaela Shiffrin è terza in compagnia di Ragnhild Mowinckel e i suoi 100 punti corrispondono alla vittoria di metà dicembre, semplicemente la statunitense non aveva gareggiato in Canada e per questo motivo è ancora in piena corsa per vincere anche questa coppetta di specialità. Si possono fare davvero pochi bilanci circa questa gara; di sicuro anche Sofia Goggia e Federica Brignone partono con speranze di podio, tra gli altri nomi da tenere d’occhio c’è sicuramente anche quello di Lara Gut-Behrami che è in forte crescita, come dimostrato dai podi (rispettivamente seconda e terza) nei giganti di Semmering e Kranjska Gora. Per il resto, si tratta di aspettare che la diretta del super-G di St Anton ci faccia compagnia…

© RIPRODUZIONE RISERVATA