Diretta super-G Val d’Isere/ Streaming video Rai: la prima volta (CdM sci)

DIRETTA SUPER-G VAL D’ISERE: BRIGNONE, GOGGIA, BASSINO!

La Coppa del Mondo di sci femminile completa oggi, domenica 20 dicembre 2020, un super weekend con la diretta del super-G di Val d’Isere, la terza gara consecutiva in questo fine settimana all’insegna della velocità sulle nevi della località francese. Finalmente in Val d’Isere debutta anche il super-G, finora penalizzato dalla cancellazione del doppio evento di St Moritz di due settimane fa, per cui nella specialità che unisce tecnica e velocità quello di oggi sarà addirittura il debutto stagionale.

Lo diciamo subito: non vediamo l’ora, perché Federica Brignone innanzitutto, ma certamente anche Sofia Goggia e Marta Bassino in super-G possono essere protagoniste assolute, dal momento che questa gara esalta le loro caratteristiche tecniche. Le avversarie logicamente non mancheranno, ma la diretta del super-G in Val d’Isere sarà da seguire con la massima attenzione da parte di tifosi azzurri e appassionati di sci: le emozioni sono garantite…

DIRETTA SUPER-G VAL D’ISERE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Val d’Isere vedrà la partenza della prima atleta in gara in programma alle ore 11.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val d’Isere (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G VAL D’ISERE: FAVORITE E AZZURRE

Con le incognite che sono inevitabili alla prima gara stagionale in una specialità, certamente la diretta del super-G di Val d’Isere attende fra le protagoniste più quotate le nostre azzurre già citate, forse con Federica Brignone un gradino sopra, dal momento che ha sicuramente qualcosa in più di Sofia Goggia come gigantista e qualcosa in più nella velocità invece nel confronto con Marta Bassino. In ogni caso le nostre aspettative in super-G sono sempre molto alte ed è stato davvero un peccato che a Sankt Moritz non si sia riusciti a fare nemmeno una gara. Come simbolico riferimento potremmo allora prendere il super-G di La Thuile, ultimo della scorsa stagione, che vide la nostra Brignone seconda a un solo centesimo dalla vincitrice, la figlia d’arta austriaca Nina Ortlieb, ma era il 29 febbraio scorso e di conseguenza molto più indicativo è lo stato di forma attuale e il feeling con la pista di Val d’Isere, già evidenziato da chi ha fatto meglio nelle discese dei giorni scorsi. Italia e Svizzera dovrebbero essere le due squadre di riferimento: sarà davvero così?

