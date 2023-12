DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA/ Video streaming Rai: il dominio norvegese (CdM sci oggi 15 dicembre 2023)

DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA: ALBO D’ORO

Mentre si avvicina la diretta del super-G di Val Gardena, facciamo un tuffo nei precedenti più recenti di questa gara di Coppa del Mondo. L’anno scorso purtroppo ci fu una cancellazione a causa del maltempo, mentre al giovedì e al sabato si disputarono due discese), quindi l’ultimo precedente in super-G sulla Saslong risale al 17 dicembre 2021, quando vinse Aleksander Aamodt Kilde davanti a Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, un podio di lusso per la classica gara nelle nostre Dolomiti. Kilde aveva vinto il super-G della Val Gardena anche nel 2020, in quel caso davanti a Mauro Caviezel e al connazionale Kjetil Jansrud, mentre nel 2019 trionfò Vincent Kriechmayr davanti a Jansrud e al tedesco Thomas Dressen.

Quella vittoria austriaca fece notizia perché molto spesso la Val Gardena è un “feudo” norvegese, infatti nel 2018 vinse Aksel Lund Svindal, nel 2016 si impose Kjetil Jansrud e in precedenza Svindal vinse anche nel 2012, nel 2013 e nel 2015, mentre il connazionale si era imposto nel 2014. L’unica altra eccezione in super-G fu quindi il successo a sorpresa del tedesco Josef Ferstl nel 2017. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Val Gardena vedrà il via alle ore 11.45 con la partenza del primo atleta in gara. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai 2 in chiaro per tutti come al solito per la nostra televisione di Stato in occasione delle gare di Coppa del Mondo in Italia e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Val Gardena, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val Gardena (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL SUPER-G DI VAL GARDENA SU RAIPLAY

DEBUTTO STAGIONALE

La diretta del super-G di Val Gardena oggi, venerdì 15 dicembre 2023, sancirà finalmente (o almeno si spera) il debutto di questa specialità nella Coppa del Mondo di sci maschile sulle nevi delle nostre meravigliose Dolomiti e per la precisione naturalmente sulla leggendaria pista Saslong. Purtroppo finora il maltempo ci ha messo pesantemente lo zampino in questo inizio di stagione sfortunatissimo per lo sci alpino, soprattutto al maschile. Incrociamo allora le dita, sperando di poter assistere oggi al debutto per il 2023-2024 in super-G, specialità meravigliosa grazie al mix di tecnica e velocità che esalta i grandi campioni.

Non a caso, anche oggi in Val Gardena (se tutto si svolgerà regolarmente) i due grandi favoriti per la vittoria saranno i due dominatori degli ultimi anni, cioè evidentemente lo svizzero Marco Odermatt e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che nella scorsa stagione si spartirono tutti i super-G di Coppa, anche se ai Mondiali in Francia vinse con clamorosa sorpresa il canadese James Crawford. I precedenti ci dicono che Kilde ha un feeling davvero eccezionale con la pista Saslong e allora potrebbe avere oggi qualcosa in più anche rispetto al grande rivale elvetico, ma soprattutto incrociamo le dita e adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Val Gardena.

DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente per presentare la diretta del super-G di Val Gardena non possiamo fare affidamento su precedenti risultati stagionali nella specialità, perché avrebbe dovuto esserci un solo appuntamento a Beaver Creek, che però saltò come d’altronde l’intero weekend in Colorado, ma in ogni caso non si sbaglia indicando in Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde i due grandi favoriti. L’anno scorso in Val Gardena il super-G saltò, Kilde vinse a Beaver Creek e pure a Wengen tuttavia Odermatt vinse tutti gli altri super-G di Coppa del Mondo, cioè quelli di Lake Louise, Bormio, entrambe le gare di Cortina ed infine i super-G di Aspen e delle Finali di Soldeu.

D’altro canto, la tradizione in Val Gardena dice Kilde, perché il norvegese sulle Dolomiti ha vinto il super-G di due anni fa e più in generale ha già trionfato per ben cinque volte sulla Saslong (di cui due in super-G), in ogni caso certamente ci saranno due sciatori nettamente più considerati di tutti gli altri, anche se la concorrenza sarà comunque folta, con l’austriaco Vincent Kriechmayr che potrebbe essere il “terzo uomo”. Per l’Italia i nomi principali sono certamente Mattia Casse e Dominik Paris, che l’anno scorso colsero un podio a testa in super-G, anche se per entrambi nel bel weekend di fine gennaio a Cortina. Innanzitutto però speriamo che la sfortuna non ci metta ancora una volta lo zampino in una stagione che a metà dicembre è già piena zeppa di rinvii: la diretta del super-G di Val Gardena ci aspetta…











