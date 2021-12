Diretta super-G Val Gardena/ Streaming video Rai: ecco la Saslong (CdM sci)

DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA: TAPPA ITALIANA

La diretta del super-G di Val Gardena segna come da tradizione l’arrivo della Coppa del Mondo di sci maschile in Italia: da oggi, venerdì 17 dicembre 2021, ci attendono infatti ben otto gare consecutive del Circo Bianco sulle nevi italiane e, come sempre, l’apertura spetta alla Saslong, leggendaria pista della Val Gardena che oggi propone il terzo super-G della stagione e domani invece vivrà le emozioni della discesa. Finora in super-G si è gareggiato solo a Beaver Creek, c’è dunque grande curiosità per vedere i migliori interpreti dello sci impegnati oggi nello scenario impareggiabile delle nostre Dolomiti.

DIRETTA/ Super-G St Moritz streaming video Rai: Brignone-Curtoni, che Italia!

Sotto i riflettori ci sono innanzitutto lo svizzero Marco Odermatt e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che per più di un motivo potremmo identificare come i principali favoriti per la vittoria nel super-G che oggi ci attende in Val Gardena. La Saslong invece negli ultimi anni non ha riservato molte soddisfazioni agli azzurri, speriamo naturalmente di essere smentiti oggi. Per il momento, andiamo a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Val Gardena.

Diretta/ Super-G Sankt Moritz: Lara Gut ha vinto, Sofia Goggia è seconda!

DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Val Gardena avrà inizio alle ore 11.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che per le gare in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val Gardena (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA SUPER-G LAKE LOUISE/ Streaming video Rai. vince ancora Goggia! Italia ok!

DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta del super-G di Val Gardena, abbiamo già messo in copertina Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde, adesso allora andiamo a spiegare perché potrebbero essere i principali favoriti. Lo svizzero ha vinto il primo dei due super-G di Beaver Creek, il giorno successivo è arrivato secondo, è dunque il leader della classifica di specialità ma è anche al comando della generale grazie soprattutto a dire vittorie su altrettante giganti disputati, che portano a tre i successi di Odermatt nella Coppa del Mondo 2021-2022. Il norvegese invece ha vinto il secondo super-G di Beaver Creek ed inoltre vinse l’anno scorso il super-G sulla Saslong (facendo il bis il giorno dopo in discesa), dunque Kilde ha un gran feeling con la Val Gardena. Naturalmente ci sono altri nomi da non sottovalutare, come la pattuglia austriaca guidata da Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, ma una ipotetica “prima fila” vedrebbe Odermatt e Kilde davanti a tutti.

Quanto agli azzurri, bisogna sfatare il “tabù” Saslong anche se negli ultimi anni i migliori risultati sono arrivati proprio in super-G. Matteo Marsaglia, Dominik Paris e Christof Innerhofer vantano nella specialità un secondo posto a testa in Val Gardena, sarebbe bello vederli lottare per il podio anche se le gare in Nord America ci hanno detto che al momento gli azzurri della velocità sembrano più competitivi in discesa piuttosto che in super-G. Le qualità comunque ci sono, anche da parte di Mattia Casse che è stato il migliore sulla Birds of Prey, staremo a vedere se l’Italia sarà protagonista…

© RIPRODUZIONE RISERVATA