DIRETTA SUPER-G WENGEN/ Video streaming Rai: sarà Odermatt vs Kilde? (CdM sci, 12 gennaio 2024)

DIRETTA SUPER-G WENGEN: LA STORIA

Come dicevamo già ieri, la storia della diretta del super-G di Wengen è tutt’altro che lunga: la Lauberhorn infatti ha ospitato soprattutto le gare di discesa, e solo da un paio di anni fa ha aperto alle prove di super-G. Dunque l’albo d’oro è di facile lettura, avendo solo due gare di cui parlare: quella del 2021-2022 l’aveva vinta Marco Odermatt che dunque aveva festeggiato su una delle piste di casa. Lo svizzero, lanciato verso la prima Coppa del Mondo generale in carriera, aveva preceduto il grande rivale Aleksander Aamodt Kilde mentre in terza posizione si era classificato Matthias Mayer.

L’anno seguente Kilde si era preso la sua rivincita: il norvegese aveva ottenuto il successo beffando un altro svizzero, non Odermatt ma Stefan Rogentin che a sorpresa era riuscito a salire sul secondo gradino del podio. Odermatt aveva comunque completato un’ottima festa per i rossocrociati risultando terzo, e incamerando punti importanti per il bis in Coppa del Mondo; dunque anche il super-G di Wengen di oggi si apre nel segno di Odermatt e Kilde, vedremo se saranno loro due a monopolizzare la gara di oggi sulla Lauberhorn o qualche altro protagonista riuscirà a beffarli, tra poco lo scopriremo insieme… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SUPER-G WENGEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre sarà la televisione di stato a coprire la Coppa del Mondo di sci alpino: la diretta tv del super-G di Wengen sarà affidata a Rai Sport, canale in chiaro per tutti che si trova al numero 57 del telecomando. L’alternativa, anche qui un appuntamento consueto, è su Eurosport disponibile per gli abbonati al satellite (numero 210 del decoder), mentre in assenza di un televisore potrete seguire la gara in diretta streaming video visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app, ma anche sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player o a DAZN, visto che questa emittente rientra nel suo pacchetto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, DISCESA WENGEN

ANCORA SULLA LAUBERHORN!

È tempo di vivere la diretta del super-G di Wengen, altra prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: siamo sempre sulla Lauberhorn, già teatro della discesa di ieri e che ci terrà compagnia anche domani per una seconda discesa, perché dobbiamo ricordare che la prova del giovedì è andata a sostituire una delle tante gare cancellate in questo inizio di stagione, nello specifico la discesa di Beaver Creek. Il fine settimana di Wengen si concluderà poi domenica con lo slalom: saremo dunque nella stessa località, ma ovviamente su un altro tracciato.

Per quanto riguarda la diretta del super-G di Wengen (dalle ore 12:30), dobbiamo riportare quanto già dicevamo ieri perché la situazione di fatto è la stessa: abbiamo un Marco Odermatt in testa alla classifica di specialità e che dunque va considerato favorito anche oggi, peraltro è stato lo svizzero a vincere l’ultimo supergigante disputato e cioè quello di Bormio. Sarà molto interessante comunque scoprire se la concorrenza riuscirà a beffare Odermatt nella diretta del super-G di Wengen, aspettando il quale possiamo fare qualche rapida considerazione sui suoi temi principali.

DIRETTA SUPER-G WENGEN: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta del super-G di Wengen possiamo dire che questa prova sia una sostanziale novità nella Coppa del Mondo di sci alpino, perché fino a questo momento nella storia abbiamo vissuto solo due gare di questa specialità e la Lauberhorn è famosa soprattutto per aver ospitato discese fin dagli albori di questa competizione. Odermatt arriva nel suo Paese natale con la ferma intenzione di allungare sul resto della truppa: il rossocrociato può sicuramente sfruttare anche l’infortunio di Marco Schwarz e un’incertezza di fondo alle sue spalle.

Super-G significa velocità, e qui a Wengen proverà a fare la differenza il più grande rivale di Odermatt che resta Aleksander Aamodt Kilde, reduce peraltro dal primo podio in gigante e dunque in fiducia. Come detto, vedremo quello che succederà: la diretta del super-G di Wengen potrebbe rivelare qualche sorpresa ma lo scopriremo soltanto quando sulla Lauberhorn si inizierà a gareggiare, noi non vediamo l’ora che il primo sciatore si presenti al cancelletto di partenza.











