DIRETTA SUPER-G WENGEN: ANCORA ODERMATT?

Manca poco alla diretta super-G Wengen, che inaugura un altro fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile: venerdì 17 gennaio si parte con questa prova per un weekend “misto” perché, salvo variazioni nel programma, domani sarà in programma una discesa ma lunedì si cambierà tracciato pur rimanendo nella località svizzera, e a farci compagnia sarà uno slalom. Grandi aspettative dalla diretta super-G Wengen, una gara in cui Marco Odermatt può ulteriormente estendere il suo dominio sulla Coppa del Mondo: lo svizzero domenica ha vinto il gigante di Adelboden facendo il vuoto alle sue spalle, e ha 156 punti di vantaggio su Henrik Kristoffersen.

DIRETTA SUPER-G SANKT ANTON/ Lauren Macuga ha vinto, Brignone sul podio e prima in CdM! (12 gennaio 2025)

Odermatt vicino al poker per quanto riguarda le sfere di cristallo, e possiamo dire che il discorso non cambi anche parlando di super-G: è sempre il fenomenale rossocrociato infatti ad avere la prima posizione nella classifica di specialità (ha vinto a Beaver Creek), ma qui se non altro c’è maggiore incertezza e già oggi lo scenario potrebbe risultarne ampiamente modificato, con l’Italia che spera soprattutto in un Mattia Casse già straordinario protagonista con il successo in Val Gardena. Staremo a vedere, intanto anticipando la diretta super-G Wengen ci sono tante cose che si possono ancora dire sulla gara.

Diretta super-G Bormio/ Fredrik Moeller ha vinto davanti a Kriechmayr, sorpresa Monney! (29 dicembre 2024)

SUPER-G WENGEN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA CDM SCI

Non cambiano le info tv per quanto riguarda la diretta super-G Wengen, anche questa gara sarà infatti garantita dalla televisione di stato come tutte quelle di Coppa del Mondo di sci alpino, in questo caso il canale su cui seguire la prova sarà Rai Sport HD (numero 58 del telecomando) affiancato da sito ufficiale e applicazione di Rai Play per una visione in diretta streaming video.

Gli abbonati alla televisione satellitare potranno invece scegliere l’alternativa, che è rappresentata da Eurosport: il canale è presente al numero 210 del decoder di Sky, in assenza di un televisore la gara sarà accessibile in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SUPER-G WENGEN STREAMING SU RAIPLAY

Diretta super-G Sankt Moritz/ Gara cancellata: vince il maltempo, non si corre! (CdM sci, 22 dicembre 2024)

DIRETTA SUPER-G WENGEN: PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO

Con la diretta super-G Wengen che si avvicina possiamo approfondire il discorso legato alla grande incertezza: in tre prove stagionali abbiamo avuto tre diversi vincitori, due li abbiamo già citati mentre a Bormio il successo – il primo in Coppa del Mondo – aveva sorriso al classe 2000 Fredrik Moeller. Soprattutto, il solo atleta che sia riuscito a salire almeno due volte sul podio è stato Odermatt: lo svizzero dopo la vittoria sulla Birds of Prey è arrivato terzo sulla Saslong ma, a parte lui, nessun altro ci è riuscito e questo naturalmente crea grande incertezza, tra veterani (Vincent Kriechmayr) e nuove leve o quasi (Moeller, Alexis Monney e Lukas Feurstein) che possono pensare di prendere punti importanti.

Per quanto riguarda l’Italia, la situazione non è propriamente rosea in vista del super-G Wengen: certo Casse è quarto nella classifica di specialità ma il suo al momento è stato un exploit (anche se ha sfiorato il podio nella discesa di Bormio, in super-G 39 punti nelle altre due gare), tra gli altri troviamo Giovanni Franzoni undicesimo e Dominik Paris tredicesimo, il primo sta comunque facendo il suo mentre il grande veterano azzurro sta vivendo una stagione parecchio complicata, con risultati che stentano ad arrivare. Sia come sia, a noi tocca immergerci nella grande atmosfera della Lauberhorn e aspettare che finalmente si possa procedere alla gara di Coppa del Mondo.