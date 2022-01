Diretta super-G Wengen/ Streaming video Rai: via a un super weekend (CdM sci)

DIRETTA SUPER-G WENGEN: SI RIPARTE!

La diretta del super-G di Wengen aprirà un weekend straordinario per la Coppa del Mondo di sci maschile, caratterizzato da ben quattro gare nella leggendaria località della Svizzera, che aggiunge il super-G di oggi alle due discese e allo slalom che erano già in programma da domani a domenica. Oggi dunque si recupera lo “sfortunato” super-G che era inizialmente in programma a Lake Louise, fu cancellato e rinviato a Bormio dove però di nuovo non si riuscì a disputarlo, inducendo la FIS a tentare un secondo recupero che renderà epico il weekend di Wengen.

Non solo: sulla leggendaria pista Lauberhorn la discesa è naturalmente l’evento che ha scritto la storia dello sci, ma troviamo un solo precedente per quanto riguarda il super-G, che risale al 1994. Dunque Wengen torna ad ospitare questa specialità ad oltre un quarto di secolo di distanza dall’ultima volta e ciò renderà la gara odierna ancora più speciale. Tutto questo considerato, andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la diretta del super-G di Wengen nel migliore dei modi.

DIRETTA SUPER-G WENGEN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Beaver Creek avrà inizio alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G WENGEN: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta del super-G di Wengen, dobbiamo identificare almeno quattro big che condividono lo status di potenziali grandi favoriti per questa gara a suo modo storica. Davanti a tutti c’è giustamente il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che ha vinto gli ultimi tre super-G disputati, per di più su piste anche ben diverse fra loro, essendosi imposto sulla Birds of Prey di Beaver Creek, sulla Saslong della Val Gardena ed infine sulla Stelvio di Bormio in occasione del primo dei due super-G previsti in Valtellina (che poi è rimasto l’unico). L’unico altro vincitore è lo svizzero Marco Odermatt, che si era imposto nel primo dei due super-G di Beaver Creek, dove il giorno seguente fu secondo: poi però l’elvetico leader della classifica generale è andato male nei due super-G italiani, chissà se si riscatterà oggi. Infine i due austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, che non hanno ancora vinto ma vantano due podi a testa: due secondi posti per Mayer a Beaver Creek e in Val Gardena, mentre il campione del Mondo è stato terzo in entrambi i super-G italiani.

Quanto agli azzurri, bisogna indicare in Mattia Casse il nostro miglior rappresentante in super-G fino a questo momento, con due piazzamenti in top 10 a Beaver Creek e Bormio, mentre in questa specialità non ha ancora trovato la continuità Dominik Paris, che fu ottimo sesto in Val Gardena (per di più su una pista che non gli piace molto), ma per il resto ha vissuto giornate anonime, così come Christof Innerhofer che però a Wengen potrebbe mettere sul piatto un feeling con la pista Lauberhorn che è sicuramente maggiore di quello di Paris. Staremo a vedere, sarebbe ottimo cominciare bene questo super weekend…

