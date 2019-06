Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Diretta gol live score delle partite

Si accende questo lunedì dedicato ai risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019: siamo quindi ancora in Francia e impazienti di vedere in campo le nostre beniamine e che giorno per giorno stiamo imparando a conoscere. Dopo però le grandi soddisfazioni che ci hanno regalato le azzurre ieri contro l’Australia, ora è tempo di dare spazio ad altre nazionali, pronte a fare il loro debutto nella manifestazione iridata targata Fifa. Ecco che però in questo lunedi 10 giugno 2019 il programma delle partite e quindi dei risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019, appare appena ristretto rispetto ai giorni scorsi, perchè saranno solo due le sfide previste. Ecco quindi che alle ore 18,00 al Parco dei Principi di Parigi avrà luogo la sfida tra Argentina e Giappone per il girone D: alle ore 21,00 sarà invece la volta di Canada-Camerun, attesa allo Stade de la Mosson di Montpellier per il girone E.

RISULTATI MONDIALI FEMMINILI 2019: COME ARRIVANO LE NAZIONALI

In attesa quindi di conoscere quali saranno i risultati dei mondiali di calcio femminile 2019 per le partite previste oggi facciamo un doveroso passo indietro per ricordare come le 4 nazionali oggi convocate in Francia sono riuscite a staccare il pass per la competizione Fifa. Ecco quindi che partendo dall’Argentina ricordiamo che sarà in campo quest’oggi grazie al successo nello spareggio tra Concacaf e Conmebol, ottenuto a spese di Panama. Le rivali delle albicelesti, ovvero le giapponesi invece hanno fatto il biglietto per la Francia in qualità di campionesse della Coppa delle nazioni Asiatiche, che si è giocata nell’aprile del 12018. Guardando invece al secondo match della giornata ecco che va ricordato che le Canadesi saranno oggi in campo in virtù del secondo posto vinto nel Campionato femminile della Concacaf 2018, dove si sono arrese agli Stati Uniti in finale. Infine ricordiamo che il Camerun ha strappato il pass per i Mondiali di calcio femminile 2019 a novembre, con il terzo posto nella Coppa delle Nazioni Africane, assieme a Nigeria e Sudafrica.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019

Ore 18.00 Argentina-Giappone

Ore 21.00 Canada-Camerun



