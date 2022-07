Diretta Svezia Portogallo donne/ Streaming video tv: gruppo C, Europei 2022

DIRETTA SVEZIA PORTOGALLO: SVEDESI FAVORITE

Svezia Portogallo donne, in diretta dal Leigh Sports Village di Leigh, si giocherà questo pomeriggio, domenica 17 luglio, con fischio d’inizio alle ore 18.00 italiane (le 17.00 locali) e sarà una partita di fondamentale importanza per le due formazioni nella terza e ultima giornata del girone C degli Europei 2022 di calcio femminile. La diretta di Svezia Portogallo donne avrà le scandinave nel ruolo di grandi favorite, ma attenzione perché tutto è ancora possibile. Uno sguardo alla classifica ci dice che la Svezia ha 4 punti e il Portogallo uno solo, ma naturalmente se dovessero vincere le lusitane ci sarebbe l’aggancio, tra l’altro con lo scontro diretto a quel punto favorevole al Portogallo.

Dopo il doppio pareggio nella prima giornata, sono infatti arrivate per la Svezia una vittoria per 2-1 contro la Svizzera mentre il Portogallo è uscito sconfitto dalla seconda giornata, pur con un dignitoso 3-2 al cospetto delle campionesse d’Europa in carica dell’Olanda. Le differenze di valore sono state finora meno grandi del previsto in questo girone, ma comunque la Svezia ha in mano il proprio destino, vantaggio non da poco giunti a questo punto. Cosa ci dirà quindi la diretta di Svezia Portogallo donne?

DIRETTA SVEZIA PORTOGALLO DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Svezia Portogallo donne sarà garantita sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma satellitare, mentre sulla Rai non dovrebbe andare in onda. Per quanto riguarda la diretta streaming video, essa sarà a disposizione l’applicazione Sky Go, tuttavia logicamente riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA PORTOGALLO DONNE

Proviamo a dire qualcosa anche circa le probabili formazioni di Svezia Portogallo donne. Per la Svezia allenata da Gerhardsson si potrebbe disegnare un modulo 4-4-2 con queste titolari: Lindahl in porta; difesa a quattro con Glas, Ilestedt, Bjorn ed Eriksson; a centrocampo altra linea a quattro composta da Hurtig, Angeldal, Seger e Rolfo; infine la coppia d’attacco potrebbe vedere titolari Asllani e Blackstenius.

La replica del Portogallo di mister Neto potrebbe invece prevedere il modulo 4-3-3 e queste possibili undici titolari: Pereira in porta; retroguardia a quattro con Amado, Gomes, Da Silva Costa e Marchao; il centrocampo a tre composto da T. Pinto, Do. Silva e Norton; infine il tridente d’attacco, con J. Silva, D. Silva e Borges possibili titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Svezia Portogallo donne in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene favorite le svedesi in modo netto: il segno 1 infatti è quotato a 1,30, mentre poi si sale a quota 5,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) oppure fino a ben 7,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Portogallo.

