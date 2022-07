Diretta Svezia Svizzera donne/ Streaming video tv: rullo scandinavo? (Europei)

DIRETTA SVEZIA SVIZZERA DONNE: PARTITA SCONTATA?

Svezia Svizzera donne, partita diretta dalla spagnola Marta Huerta De Aza, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 13 luglio presso Bramall Lane, a Sheffield: valido per la seconda giornata nel gruppo C degli Europei 2022 di calcio femminile, questo match dovrebbe essere indirizzato verso la nazionale scandinava, anche se per il momento la classifica del girone parla di quattro squadre appaiate ad un punto. Si mangiano le mani le elvetiche: avanti di due gol dopo 5 minuti, la Svizzera nel secondo tempo si è fatta rimontare dal Portogallo sprecando una bella occasione per avanzare la sua candidatura verso i quarti di finale.

Naturalmente la Svezia resta largamente favorita per il passaggio del turno, insieme all’Olanda: il big match è terminato in parità ma adesso le due big del girone potranno finalmente mostrare la loro superiorità sulla concorrenza. Da vedere quindi se la diretta di Svezia Svizzera donne rispetterà il pronostico; aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai CT, andando a leggere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni della sfida di Bramall Lane.

DIRETTA SVEZIA SVIZZERA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Svezia Svizzera donne sarà garantita dalla televisione satellitare, che trasmette tutte le partite degli Europei 2022 di calcio femminile: i canali ancora una volta dovrebbero essere Sky Sport Uno e Sky Sport Football (numeri 201 e 203 del decoder) con visione riservata agli abbonati, e ovviamente la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video. In questo caso basterà attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA SVIZZERA DONNE

È possibile che almeno Peter Gerhardsson cambi qualcosa per la diretta Svezia Svizzera donne: nel tridente offensivo Blackstenius potrebbe prendere il posto di una tra Asllani e Rolfo, con la conferma di Hurtig che si può spostare sull’esterno. In mezzo al campo Seger può fare coppia con Angeldal; Glas e Jonna Andersson vanno verso la conferma come centrali in mediana. In difesa invece può trovare spazio Linda Sembrant, che gioca nella Juventus: con lei ci sarebbero due tra Ilestedt, Bjorn e Eriksson, in porta giocherà invece Lindahl.

Nils Nielsen può invece confermare il suo 4-4-1 per quanto riguarda la Svizzera: in porta Thalmann, davanti a lei una coppia centrale con Calligaris e Kiwic mentre sulle corsie laterali ci sarebbe l’azione di Maritz a destra e Aigbogun sul versante opposto del campo. Avremo poi Crnogorcevic – gioca nel Barecellona – come laterale alta in compagnia di Reuteler, nel settore nevralgico del campo invece ecco capitan Waiti con Maendly, nel tandem avanzato Coumba Sow giocherà come supporto alle spalle della prima punta Bachmann.

