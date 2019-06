Diretta Svezia Thailandia/ Streaming video tv: scandinave sul velluto? (Mondiali)

Svezia Thailandia, che si gioca domenica 16 giugno alle ore 15.00 presso l’Allianz Riviera di Nizza, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile 2019 in corso di svolgimento in Francia. Le svedesi cercano il colpo del ko nella corsa alla qualificazione agli ottavi di finale: dopo il 2-0 rifilato al Cile in una partita interrotta a lungo per la forte pioggia, battendo la Thailandia la Svezia arriverebbe tranquilla alla difficilissima sfida contro gli Stati Uniti campioni in carica, potendosi giocare il primo posto nel girone ma senza la pressione di dover necessariamente centrare il risultato. Le americane, dal canto loro, hanno iniziato il loro Mondiale rifilando ben 13 gol alle thailandesi: un punteggio da record assoluto, con la Thailandia ai nastri di partenza tra le squadre più deboli della rassegna iridata, ma nessuno si aspettava un passivo del genere in una fase finale di un Mondiale. Non il modo migliore per l’esordio in una competizione, adesso l’obiettivo sarà quello di provare a prendersi almeno un punto e abbandonare la Francia segnando almeno un gol; difficile correre per una qualificazione agli ottavi di finale, a meno che non arrivi una sorta di miracolo sportivo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Svezia Thailandia sarà visibile in diretta tv sulla televisione satellitare, con tutti gli abbonati Sky che potranno collegarsi sul canale 202, Sky Sport Mondiali. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA THAILANDIA DONNE

Aspettando la diretta della partita, possiamo adesso analizzare in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Svezia Thailandia, domenica 16 giugno alle ore 15.00 presso l’Allianz Riviera di Nizza. Le svedesi saranno schierate con un 4-3-3 e scenderanno in campo con Lindahl; Glas, Fischer, Sembrant, Eriksson; Rubensson, Seger, Jakobsson; Asllani, Rolfo, Blackstenius. All. Gerhardsson. Risponderanno le thailandesi con questa formazione schierata con un 4-5-1: Charoenying; Phetwiset, Chinwong, Saengkoon, Srangthaisong; Sungngoen, Boothduang, Intamee, Phancha, Thongsombut; Nild. All. Srathongvian.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Svezia favorita in maniera schiacciante per la vittoria contro la Thailandia. Quota per il segno 1 fissata a 1.02 da Bet365, quota per il segno X offerta a 22.00 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 61.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.02 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 10.00 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



