Diretta Swiatek Gauff/ Roland Garros streaming video tv: intrigante finale Wta!

DIRETTA SWIATEK GAUFF: LA FINALE DEL ROLAND GARROS 2022!

La diretta Swiatek Gauff è la finale del Roland Garros 2022: alle ore 15:00 di sabato 4 giugno il Philippe Chatrier, campo centrale degli Open di Francia, ospita l’ultimo atto e il match che assegnerà il trofeo, vinto l’anno scorso da Barbora Krejcikova che due settimane fa è stata incredibilmente eliminata al primo turno. Per Iga Swiatek non è una novità: due anni fa la polacca ha vinto il Roland Garros senza avere una testa di serie, fuori dalle prime 50 al mondo e senza perdere un set, oggi è la numero 1 e può eguagliare la striscia vincente più lunga dal 2000 a oggi (sarebbero 35 partite).

Dall’altra parte Coco Gauff, che all’anagrafe sarebbe Cori: 18 anni da nemmeno tre mesi, nel 2019 divenuta la più giovane di sempre a vincere un match nel tabellone principale di Wimbledon (contro Venus Williams), già due titoli Wta (il primo a 15 anni) e un’aura di predestinata che ha addosso da tempo. La tennista di Delray Beach ha purtroppo demolito la nostra Martina Trevisan in semifinale, ma al netto dei discorsi patriottici la sua finale è più che meritata: vedremo come andrà la diretta di Swiatek Gauff per il Roland Garros 2022, alla fine potremo eleggere una nuova campionessa nello Slam sulla terra rossa di Parigi…

DIRETTA SWIATEK GAUFF: COME VEDERE LA FINALE DEL ROLAND GARROS 2022

Naturalmente la diretta di Swiatek Gauff, finale femminile del Roland Garros 2022, sarà trasmessa su Eurosport come è stato per tutto il torneo dello Slam: questo canale è accessibile attraverso il vostro televisore e dunque in chiaro, ma anche gli abbonati Sky potranno selezionarlo sul loro decoder. Il servizio di diretta streaming video della finale Swiatek Gauff viene invece garantito da DAZN, perché la piattaforma comprende questa emittente: bisognerà aver sottoscritto un abbonamento per assistere alle immagini, mentre noi possiamo anche ricordare che sul sito www.rolandgarros.com troverete tutte le informazioni utili sul match, a cominciare dal boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SWIATEK GAUFF ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Dunque sta per arrivare il momento della diretta Swiatek Gauff, la finale femminile del Roland Garros 2022. Di Iga Swiatek abbiamo detto: 34 vittorie consecutive, nel terzo millennio solo Venus Williams ha fatto meglio e per un solo match. Dallo scorso inverno la polacca non conosce avversarie: la sua serie vincente ha portato in bacheca quattro Masters 1000 come Doha, Indian Wells, Miami e Roma oltre al 500 di Stoccarda. Dunque la Swiatek ha completato il Sunshine Double e fatto back to back agli Internazionali d’Italia: la prima impresa è molto rara (soprattutto in epoca recente), la seconda è comunque di grande livello perché la terra rossa è imprevedibile, e stiamo parlando di una giocatrice che ha compiuto 21 anni quattro giorni fa con tutto quel che questo comporta, come mentalità e capacità di gestire partite e tornei.

Coco Gauff invece arriva in finale Slam a 18 anni: bisogna scomodare nomi leggendari ed epoche decisamente passate per trovare riferimenti del genere, quel che è certo che è finalmente la giocatrice della Florida ha saputo confermare tutto l’hype che la circondava da quando, appunto tre anni fa, si era rivelata al mondo con la vittoria su Venus Williams, che tra l’altro sarebbe un idolo di gioventù. Al netto dei paragoni che lasciano sempre il tempo che trovano, Coco nel corso della sua ancor brevissima carriera ha mostrato straordinaria solidità e mentalità: la finale del Roland Garros 2022 ne premia un percorso di crescita passato attraverso delusioni (ricorderete le lacrime contro Naomi Osaka, che la invitò a essere intervistata con lei) e soddisfazioni, tra poche ore potrebbe essere una nuova campionessa Slam anche se il pronostico non la favorisce…











