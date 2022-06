Diretta Swiatek Kasatkina/ Roland Garros 2022 streaming video tv: l’altra semifinale!

DIRETTA SWIATEK KASATKINA ROLAND GARROS 2022: UNA SEMIFINALE INTRIGANTE!

Swiatek Kasatkina è una delle due semifinali Wta al Roland Garros 2022: giovedì 2 giugno è il giorno dedicato alla prima parte della ideale Final Four dello Slam su terra rossa che si gioca a Parigi. La grande attesa è chiaramente per Martina Trevisan, a caccia della storia e di cui parliamo a parte; qui invece il tema è quello, soprattutto, di Iga Swiatek che è la numero 1 del ranking mondiale, al Roland Garros ha trionfato due anni fa (senza avere una testa di serie) e sta estendendo il suo dominio sul circuito del tennis femminile, rivelandosi particolarmente ingiocabile per chiunque.

Martina Trevisan, semifinale al Roland Garros/ Bertolucci: "Se la gioca!" (esclusiva)

Attenzione però a sottovalutare Daria Kasatkina: anche lei è una ex campionessa del Roland Garros (da juniores), qui aveva timbrato un quarto di finale quattro anni fa e ora è alla prima semifinale Slam in carriera. Le motivazioni non mancano: esplosa presto, mai davvero arrivata a livelli straordinari eppure capace di tanto in tanto di dare parecchio fastidio. Quindi non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Swiatek Kasatkina, aspettando che la semifinale del Roland Garros 2022 prenda il via proviamo ad analizzarne i suoi temi principali…

DIRETTA ROLAND GARROS 2022/ Rublev Cilic (2-3) streaming video: croato al tie-break!

DIRETTA SWIATEK KASATKINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2022

La diretta tv di Swiatek Kasatkina sarà ovviamente fornita da Eurosport: il canale principale di questa emittente si è occupato di tutta la programmazione del Roland Garros 2022, dividendosi soprattutto nella prima settimana con Eurosport 2, ed è visibile in tre diversi modi. Riguardo la televisione, sul digitale terrestre oppure attraverso il decoder del satellite; in alternativa, come sappiamo, sulla piattaforma DAZN di cui fa parte, e che dunque permetterà una visione in diretta streaming video. Sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, troverete invece tutte le informazioni utili a cominciare dal boxscore del match, aggiornato in tempo reale.

Diretta Roland Garros 2022/ Djokovic Nadal video streaming tv: Rafa vince ancora!

DIRETTA SWIATEK KASATKINA ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Swiatek Kasatkina, semifinale al Roland Garros 2022, promette grande spettacolo. La polacca è il nuovo grande fenomeno del tennis femminile: ritrovatasi al primo posto della classifica Wta dopo il ritiro di Ashleigh Barty, ha poi dimostrato di valere effettivamente quella posizione con una serie impressionante di vittorie. Ne abbiamo parlato: da Doha al quarto vinto al Roland Garros 2022 contro Jessica Pegula fanno 33 match consecutivi, una serie che ha portato in bacheca ben cinque titoli (quattro Masters 1000) e l’ha messa al terzo posto nella classifica delle strisce più lunghe in ambito femminile nel terzo millennio (il primo posto di Venus Williams dista due partite).

Inevitabile pensare che la Swiatek sia la netta favorita per raggiungere la finale del Roland Garros 2022, non solo per la posizione nel ranking ma anche e soprattutto per quanto si è visto in questi mesi, ma come detto non va sottovalutata una Kasatkina che qui ha giocato magnificamente: dopo aver dato una lezione di tennis a Camila Giorgi si è ripetuta anche contro Veronika Kudermetova, partita sotto traccia potrebbe fare quello che era riuscito alla stessa Swiatek due anni fa. Vedremo: ora, la parola passerà al Philippe Chatrier per la diretta di Swiatek Kasatkina al Roland Garros 2022…











© RIPRODUZIONE RISERVATA