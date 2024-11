DIRETTA BUSTO ARSIZIO FIRENZE: BELLA OCCASIONE PER LE LOMBARDE

La diretta Busto Arsizio Firenze metterà al centro dell’attenzione la E-Work Arena della città lombarda alle ore 20.30 di questa sera, sabato 30 novembre 2024, per la decima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le padrone di casa lombarde potrebbero essere le favorite nella diretta Busto Arsizio Firenze, anche perché dobbiamo dire che i risultati ottenuti nelle ultime settimane sono stati eccellenti per la Eurotek Uyba Busto Arsizio, che si è consolidata in zona playoff e adesso vuole provare a salire qualche ulteriore gradino in più.

La faccenda si fa invece più delicata per le ospiti toscane, infatti Il Bisonte Firenze vive una posizione di classifica più delicata, nella quale si possono inseguire certamente i playoff, ma si deve anche tenere a bada la situazione della zona calda alle proprie spalle. Di certo sarà un match intrigante, proprio perché entrambe le formazioni si giocano molto, quando ormai è davvero vicina la fine del girone d’andata: che cosa ci dirà quindi la diretta Busto Arsizio Firenze?

BUSTO ARSIZIO FIRENZE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo adesso volentieri che la diretta Busto Arsizio Firenze in tv sarà garantita in chiaro per tutti, dal momento che questa partita della giornata di Serie A1 è stata selezionata per la visione in chiaro su Rai Sport HD, canale numero 58 del telecomando. Questo di conseguenza significa pure che sito e app di Rai Play garantiranno la diretta Busto Arsizio Firenze in streaming video.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO FIRENZE: COOME CI ARRIVANO LE DUE SQUADRE?

Qualcosa naturalmente abbiamo già accennato, ma adesso possiamo approfondire la situazione delle due squadre in vista della diretta Busto Arsizio Firenze. In particolare, abbiamo dato risalto al fatto che le lombarde sono in decisa crescita dopo un complicato inizio di stagione: possiamo infatti ricordare che Busto Arsizio era ancora a zero dopo le prime tre giornate, ma da quel momento in poi ha cambiato marcia in maniera meravigliosa, con cinque vittorie nelle ultime sei giornate che hanno portato le bustocche a quota 15 punti in classifica e con prospettive davvero rosee se continueranno con questo ritmo.

Per Firenze invece c’è stata la doccia gelata dell’inattesa sconfitta casalinga di settimana scorsa contro Perugia: poteva essere il match perfetto per lanciare Il Bisonte verso i playoff, è stata invece una brusca frenata che ha determinato la quinta sconfitta su otto partite giocate (Firenze ne ha una da recuperare). Per l’obiettivo minimo della salvezza potrebbe anche bastare, ma se invece si vuole puntare ai playoff, serve dare immediatamente una svolta. L’occasione sarebbe perfetta oggi con la diretta Busto Arsizio Firenze…