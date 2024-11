DIRETTA TALMASSONS MILANO: VERO VOLLEY NETTAMENTE FAVORITO

Sarà un confronto a suo modo intrigante quello che ci attende nella diretta Talmassons Milano, in programma alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 novembre 2024, presso il Palazzetto dello Sport di Latisana nella ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Infatti le padrone di casa del Cda Volley Talmassons Fvg sono espressione di un piccolo paese del Friuli-Venezia Giulia, unasocietà che ha scalato tutte le categorie fino a cogliere nella scorsa stagione la storica prima promozione di sempre in Serie A1, dove evidentemente l’obiettivo è quello di raggiungere la salvezza.

Dall’altra parte della rete nella diretta Talmassons Milano ci sarà invece una squadra che non ha nemmeno bisogno di presentazioni, cioè la Numia Vero Volley Milano vice-campionessa d’Europa in carica, che ha iniziato la nuova stagione con due vittorie su altrettante partite giocate in Champions League mentre in campionato è seconda alle spalle di Conegliano. Di sicuro sarà una domenica da ricordare anche per i tifosi locali, che potranno ammirare dal vivo tante campionesse olimpiche azzurre del Vero Volley, ma in campo ci saprà sorprendere la diretta Talmassons Milano?

TALMASSONS MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Abbiamo quindi colto il fascino di una sfida che potremmo definire fra Davide e Golia, sportivamente parlando. Per chi non potrà andare al palazzetto ma vorrà comunque seguirla, ricordiamo che la diretta Talmassons Milano in tv sarà garantita in chiaro per tutti oggi, come sempre sul canale Rai Sport HD (numero 58), oppure ci sarà grazie al sito o alla app di Rai Play la possibilità anche della diretta Talmassons Milano in streaming video.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA TALMASSONS MILANO IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA TALMASSONS MILANO: MISSIONE IMPOSSIBILE PER LE PADRONE DI CASA?

Il quadro della situazione è già chiaro, volendo aggiungere qualcosa circa la diretta Talmassons Milano potremmo naturalmente ricordare come sta andando lo storico primo campionato dei friulani in Serie A1. Talmassons ha appena 4 punti in classifica, che sono frutto di una vittoria a fronte di ben sei sconfitte dopo le prime sette giornate di campionato: l’impatto è stato come prevedibile difficile, le ragazze di coach Leonardo Barbieri si erano prese una grande soddisfazione nella terza giornata vincendo a Bergamo, mentre l’unico punto casalingo è arrivato con la sconfitta 2-3 contro Chieri due settimane fa.

Ovviamente il discorso è molto diverso per il Vero Volley, che in settimana ha colto la seconda vittoria in altrettante partite giocate in Champions League mentre in campionato vanta sette vittorie a fronte di una sola sconfitta (ha giocato una partita in più) e ha quindi 19 punti in classifica. Da notare che ben quattro partite del Vero Volley sono già andate al tie-break: l’unica sconfitta contro Novara e poi tre vittorie belle combattute. Per le friulane già questa potrebbe essere una soddisfazione: quanto durerà la diretta Talmassons Milano?