VIDEO MESSINA AUDACE CERIGNOLA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

L‘Audace Cerignola si impone per 3 a 1 sul campo del Messina come vedremo nelle immagini del video Messina Audace Cerignola con i gol e gli highlights. Nel primo tempo gli Ofantini trovano subito il gol del vantaggio in avvio al 4′ per merito di Zak Ruggiero, lesto nel capitalizzare l’assist del compagno Russo.

Video Legnago Salus Campobasso (0-0)/ Gol e highlights: respiro casalingo (Serie C, 5 gennaio 2025)

La reazione della compagine allenata da mister Miranda si traduce però in una conclusione di poco imprecisa tentata da Luciani soltanto verso il 35′. Nel secondo tempo i giallorossi vanno in cerca dell’eventuale pareggio con maggio convinzione ed i loro sforzi vengono premiati al 51′ tramite il calcio di rigore realizzato da Anatriello, bravo a concretizzare il penalty da lui stesso guadagnato per colpa dell’intervento irregolare commesso da Saracco.

Video Sorrento Monopoli (1-2)/ Gol e highlights: ci pensa Grandolfo! (Serie C, 5 gennaio 2024)

Nel finale i gialloblu si riportano avanti con la rete siglata da Salvemini all’ora di gioco con l’aiuto di Russo prima che Romano cali il tris definitivo su assist di Achik al 64′. Inutili gli spunti poi di Sainz Maza al 69′ e di Salvemini all’85’. L’arbitro Gabriele Sacchi della sezione di Macerata ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Ndir al 20′ e Marino al 33′ da un lato, Tascone al 39′ e Velasquez al 73′ dall’altro.

VIDEO MESSINA AUDACE CERIGNOLA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS