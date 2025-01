DIRETTA LATINA TARANTO, PER STACCARE LA ZONA PLAY OUT

Domenica 5 gennaio 2025 alle ore 15 il Latina ospita al Domenico Francioni il Taranto ultimo nella classifica di Serie C girone C per la diretta Latina Taranto. I pugliesi indossano infatti la maglia nera di questo girone C, complice anche la penalizzazione di 4 punti che li ha colpiti a novembre a causa del “mancato pagamento, entro il termine del 1° agosto 2024,degli emolumenti in favore dei tesserati nonché degli altri compensi relativi alla mensilità di giugno 2024“. Gli squali si ritrovano così con soli 3 punti in classifica, a 8 punti di distanza dalla Turris penultima. Alla difficile situazione si aggiunge poi un periodo di forma pessimo, visto che i tarantini vengono da un record negativo di sei sconfitte consecutive. L’ultima vittoria quella in casa contro l’Audace Cerignola, arrivata in un inedito duo di vittorie dopo quella contro l’Avellino.

Video Taranto Giugliano (0-2)/ Gol e highlights: Giorgione e Masala! (Serie C, 22 dicembre 2024)

La Latina ha invece appena vinto lo scontro diretto contro la Casertana, affiancando proprio i campani a quota 20 punti. Ora per i laziali è necessario continuare a vincere per staccare definitivamente la zona playout. Il 30 agosto l’andata finì in un deludente pareggio a reti bianche all’Erasmo Iacovone di Taranto. Ora il Latina punta il bottino pieno.

Video Casertana Latina (0-2)/ Gol e highlights: ci pensano Vona e Riccardi! (Serie C, 21 dicembre 2024)

DIRETTA LATINA TARANTO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Latina Taranto sarà visibile domenica 4 gennaio alle ore 15 su Sky Sport, emittente della Serie C per questa stagione. Il match sarà inoltre disponibile su NOW TV, la piattaforma di streaming di proprietà di Sky e sull’app Sky Go su dispositivi mobili, tablet e smart TV.

LATINA TARANTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Latina Taranto. Il Latina si schiera con un 4-2-3-1: Zacchi sarà il portiere titolare, mentre Di Renzo, Vona, Berman e Crecco comporranno la difesa. A centrocampo, Cittadino e Ciko avranno il compito di proteggere la retroguardia e servire il tridente di trequartisti formato da Improta, Riccardi e Di Livio, che giocheranno dietro l’unica punta Addessi.

Diretta/ Casertana Latina (risultato finale 0-2): bis con Riccardi! (Serie C, 21 dicembre 2024)

Il Taranto risponde con un 3-5-2. Meli sarà il portiere, protetto dalla difesa composta da Marong, De Santis e Papazov. A centrocampo, Mastromonaco, Fiorani, Matera, Speranza e Contessa, mentre Battimelli e Zigoni saranno i riferimenti offensivi.

DIRETTA LATINA TARANTO, LE QUOTE

Per la diretta di Latina Taranto le quote vedono i padroni di casa nettamente favoriti con una quota di 1.20. Il pareggio è offerto a circa 5, mentre un successo del Taranto pagherà addirittura 25.00 per Goldbet. Difficile il GG a quota 3.50.