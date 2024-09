DIRETTA TARANTO ALTAMURA, I TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Taranto Altamura, dobbiamo allora dire che gli incroci tra queste due squadre ci sono e nemmeno pochi, sicuramente un bel filotto in Serie D per ovvie ragioni geografiche. In totale contiamo 12 partite: il Taranto ne ha vinte sette e dunque è in vantaggio nel bilancio, anche nettamente visto che i successi dell’Altamura sono due e mai l’attuale ultima in classifica ha vinto all’Erasmo Iacovone. L’ultima vittoria dell’Altamura è quella del febbraio 2020: come già detto era Serie D e per la precisione il girone H, sfida di ritorno decisa dalle reti di Giuseppe Siclari, su rigore, e Raffaele Gambuzza.

DIRETTA/ Altamura Benevento (risultato finale 0-2): Berra e Lanini! (Serie C, 15 settembre 2024)

Il Taranto ha ottenuto una sola vittoria in casa dell’Altamura, dunque possiamo dire che il fattore campo in questo testa a testa sia risultato sempre parecchio importante; nel maggio 2021 queste due squadre si sono incrociate per l’ultima volta, sempre nel campionato di quarta divisione, eravamo allo Iacovone e la vittoria aveva sorriso al Taranto, dopo il pareggio senza reti della partita di andata, con gol rossoblu realizzato da Gaston Corado all’inizio del secondo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Taranto Trapani (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca, via! (Serie C, 13 settembre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA TARANTO ALTAMURA, STREAMING VIDEO e TV

È nel vostro interesse vedere la diretta Taranto Altamura? Se sì, continuate a leggere questo paragrafo che vi illustrerà tutti i modi per assistere all’evento.

In tv si potrà vedere o attraverso Sky o NOW e il discorso è lo stesso per la diretta streaming, considerando le rispettive applicazioni scaricabili ovunque.

DUE PUNTI IN DUE

Inizi pessimi che hanno bisogno di una risposta al più presto. La diretta Taranto Altamura è il modo modo migliore per entrambe le squadre di rialzare la china dopo un inizio complicatissimo in questo sabato 21 settembre alle ore 20:45.

DIRETTA/ Sorrento Altamura (risultato finale 2-1): tre punti d'oro! (Serie C, 8 settembre 2024)

I rossoblu hanno alternato un pareggio e una sconfitta in queste prime quattro giornate di campionato. I punti sono stati fatti esclusivamente in casa contro Latina per 1-1 e Trapani per 0-0 con le sconfitte contro Giugliano e Messina.

L’Altamura invece è l’unica squadra a zero punti. Il doppio passaggio del turno in Coppa Italia Serie C ai supplementari contro Turris e Picerno ha illuso i tifosi che hanno visto solo delusioni in questo avvio con i ko contro Crotone, Foggia, Sorrento e Benevento.

LE PROBABILI FORMAZIONI TARANTO ALTAMURA

Ora andiamo a vedere le probabili formazioni Taranto Altamura. I padroni di casa si schiereranno con il modulo 4-3-3: Del Favero in porta, difesa a quattro con Shiba, De Santis, Papazovc e Mastromonaco. Schirru e Ardizzone le due mezzali con Fiorani regista mentre in attacco Guarracino, Fabbro e Zigoni.

Replica l’Altamura con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Pane, protetto da De Santis, Sadiki, Gigliotti e Poggesi qualche metro più avanti. Dipinto e Franco in mediana con Mane, Rolando e Minesso dietro a Molinaro unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TARANTO ALTAMURA

In conclusione, diamo un’occhiata insieme alle quote per le scommesse per la diretta Taranto Altamura. A partire da favorita sulla carta è la squadra padrone di casa a 2.15, seguito dal segno X del pareggio a 3.05 e infine i 3.25 del 2 fisso.

L’Over 2.5, vale a dire tre gol nel match, è quotato 2.20 contro l’1.50 dell’Under. Gol e No Gol sono invece rispettivamente a 2 e 1.65.